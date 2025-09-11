Stâlpi care stau să cadă pe un drum județean din Prahova

Mai mulți stâlpi de curent electric situați pe o parte a DJ 149, drumul care duce spre Fântânele, s-au înclinat îngrijorător, mai ceva ca turnul din Pisa. „Ne este teamă să mai circulăm pe aici”, ne-au scris oamenii care tranzitează cu mașinile zona.

„Circul de două ori pe zi pe DJ 149, spre localitatea Fântânele. De fiecare dată când trec pe lângă acești stâlpi de înaltă tensiune stau cu teamă. Cei responsabili se pare că nu observă că stau să cadă”, ne-a scris un cititor al Observatorulph.ro, care ne-a trimis mai multe fotografii la redacție.

„Din câte observ nu se iau masuri. Presupun că așteaptă să se întâmple tragedii”, sunt de părere oamenii.

Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere Consiliului Județean Prahova cu privire la proprietarul stâlpilor de electricitate, dar și cu privire la termenul de remediere a acestei situații.

