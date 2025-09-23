Viața la bloc în Ploiești. Pentru ce fapte riști amendă de 10.000 lei

Cei care locuiesc la bloc riscă sancțiuni nu doar pentru nerespectarea orelor de liniște. O serie de fapte constituie contravenție, iar în unele cazuri amenzile pot ajunge la 10.000 de lei.
Dincolo de confortul de a locui la bloc, proprietarii de apartamente au o serie de obligații. Nerespectarea acestora poate aduce sancționarea proprietarilor de apartamente cu amenzi care pot ajunge la 10.000 de lei.
Sancțiunile sunt prevăzute în Legea 196/2018, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari.
Schimbarea de către proprietar a destinației locuinței, dar și neexecutarea unor lucrări de întreținere, precum și modificarea aspectului proprietății comune de către proprietari sunt fapte care pot conduce la astfel de sancțiuni maxime.
Pentru ce riști 10.000 de lei amendă la bloc
Astfel, conform legii, o serie de fapte sunt considerate contravenții la bloc, iar în unele cazuri amenzile sunt cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei.
- schimbarea de către proprietar a destinației locuinței sau spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință fără autorizațiile și aprobările legale;
- neexecutarea de către proprietar a lucrărilor de întreținere, reparații sau de înlocuire a elementelor de construcții aflate în proprietatea sa individuală, dacă aceasta este de natură să aducă prejudicii celorlalți proprietari. Fac excepție cazurile în care au fost îndeplinite condițiile legii
- modificarea aspectului proprietății comune de către proprietari, precum și a elementelor constructive ale condominiului fără respectarea prevederilor prezentei legi;
- utilizarea și gestionarea veniturilor asociației de proprietari, altfel decât este prevăzut în lege
- nefurnizarea sau refuzul proprietarilor/dezvoltatorilor ansamblurilor rezidențiale de a furniza/presta serviciile de utilități publice prin intermediul rețelelor aflate în proprietatea acestora către locuințele sau spațiile cu altă destinație din respectivele ansambluri rezidențiale;
- desfășurarea de către persoane fizice sau juridice a activității de administrare a condominiilor fără îndeplinirea anumitor condiții prevăzute de lege