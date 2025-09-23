Viața la bloc în Ploiești. Pentru ce fapte riști amendă de 10.000 lei

Cei care locuiesc la bloc riscă sancțiuni nu doar pentru nerespectarea orelor de liniște. O serie de fapte constituie contravenție, iar în unele cazuri amenzile pot ajunge la 10.000 de lei.

Dincolo de confortul de a locui la bloc, proprietarii de apartamente au o serie de obligații. Nerespectarea acestora poate aduce sancționarea proprietarilor de apartamente cu amenzi care pot ajunge la 10.000 de lei.

Sancțiunile sunt prevăzute în Legea 196/2018, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari.

Schimbarea de către proprietar a destinației locuinței, dar și neexecutarea unor lucrări de întreținere, precum și modificarea aspectului proprietății comune de către proprietari sunt fapte care pot conduce la astfel de sancțiuni maxime.

Pentru ce riști 10.000 de lei amendă la bloc

Astfel, conform legii, o serie de fapte sunt considerate contravenții la bloc, iar în unele cazuri amenzile sunt cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei.