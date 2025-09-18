- Publicitate -

Pericol la Drajna. Stâlp de curent înclinat precum turnul din Pisa

Un stâlp de curent electric a ajuns, pentru localnicii din satul Poiana Mierlei, comuna Drajna, un adevărat pericol. Oamenii se tem că la o furtună mai puternică stâlpul se va rupe definitiv și va lăsa întreaga localitate fără curent electric. Mai mult se tem că stâlpul va cădea peste vehiculele care străbat drumul spre localitate.

„Sunt cetățean al comunei Drajna, sat Poiana Mierlei, și vreau să vă aduc la cunoștință o mare problemă legată de un stâlp de înaltă tensiune situat lângă drumul comunal pe lângă care zilnic trec autoturisme, microbuzul școlar și oameni care sunt navetiști.

În orice moment stâlpul stă să cadă și, Doamne fereste, să nu cadă pe microbuzul școlar fiindcă s-ar întâmpla o tragedie”, ne-a scris un cititor al Observatorulph.ro.

Oamenii au încercat să rezolve problema. Au contactat verbal operatorul de electricitate, însă au primit drept răspuns faptul că „avem alții mai strâmbi. Mai stă 10 ani așa si nu pică”.

„Acest stâlp de înaltă tensiune poate produce o tragedie în orice moment deoarece când au pus stâlpul în loc să bage ciment în pământ au pus decât deasupra pământului și îl mai ține doar firele de curent electric”, spun oamenii.

Primăria Drajna, adrese la operator

Nu doar sătenii din Poiana Mierlei au făcut sesizări, ci și Primăria Drajna, care a transmis operatorului de curent electric că „unul din stâlpi este înclinat, forțând în fire ceea ce reprezintă un pericol imediat pentru siguranța publică”.

„Menționăm faptul că dorim să prevenim orice potențial pericol, să nu înregistrăm evenimente, distrugeri, pierderi materiale sau umane din cauza acestuia”, se mai arată în adresa Primăriei Drajna, la care au fost atașate fotografii cu stâlpul care stă să cadă..

„Noi am transmis la furnizorul de curent electric această problemă și am explicat că este un real pericol”, ne-a precizat Violeta Gonțea (PNL), primarul comunei Drajna.

Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere de la operatorul care furnizează curent electric.

Știri noi

