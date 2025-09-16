Probleme la un bloc din Ploiești. Vor să-și facă propria asociație

Inevitabil, în cadrul unei asociații de proprietari pot să apară multe discuții, mai ales când în administrare sunt mai multe scări de bloc. „Vrem să ne separăm de asociația de proprietari. Administratorul ține doar cu locatarii de la cealaltă scară”, este reclamația primită la redacție din partea mai multor locatari.

Problema la asociația de proprietari din zona de nord a Ploieștiului a apărut după ce mai mulți locatari au constatat că au loc investiții numai la cealaltă scară a blocului, deși ambele scări fac parte din cadrul aceleași asociații de proprietari.

„Vrem să ne separăm de asociația de proprietari. Ce putem face? Asociația de proprietari este constituită din două scări de bloc, dar numai la cealaltă scară de bloc au loc investiții.

Acolo a fost zugrăvită scara, au fost schimbate corpurile de iluminat și ușa de la intrare. La noi, deși avem plătit fond de reparații nu s-a făcut nimic.

Cum să procedăm să ne constituim propria asociație de proprietari. Vrem ca și la noi în bloc să zugrăvim și să reabilităm acoperișul”, ne-a scris un ploieștean.

Cum se înființează o asociație de proprietari

Pentru înființarea unei asociații de proprietari este nevoie, din start, de hotărârea proprietarilor, care se consemnează printr-un proces verbal, înregistrat în registrul unic.

Conform legii, în cazul proprietarilor absenţi, consimţământul poate fi exprimat prin semnarea procesului-verbal în termen de 30 de zile de la data la care a avut loc adunarea de constituire.

„Cererea pentru dobândirea personalităţii juridice a asociaţiei de proprietari împreună cu statutul, acordul de asociere şi procesul-verbal al adunării de constituire se depun şi se înregistrează la judecătoria în a cărei rază teritorială se află condominiul”, se mai precizează în Legea 196/2018.

Asociaţia de proprietari dobândeşte personalitate juridică în baza încheierii judecătorului desemnat de preşedintele judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială se află condominiul.

Potrivit legii, încheierea este supusă numai apelului în termen de 5 zile de la comunicare, preşedintele asociaţiei fiind obligat să informeze în scris toţi proprietarii în aceeaşi zi, prin afişare la avizier. Apelul se judecă cu citarea părţilor.

Acord de asociere

În cazul în care și alți proprietari din imobil doresc să se înscrie în asociația de proprietari acest lucru se poate face la cererea scrisă a acestora, prin semnarea unui act adiţional la acordul de asociere.

Prin grija preşedintelui asociaţiei de proprietari, actele adiţionale se ataşează dosarului de înfiinţare a asociaţiei, se păstrează la sediul asociaţiei şi se prezintă compartimentelor de specialitate din cadrul primăriei, la solicitarea acestora.

Toate asociaţiile de proprietari sunt obligate să afişeze, la loc vizibil, pe peretele exterior al imobilului, în imediata apropiere a căii de acces în condominiu, sediul şi denumirea asociaţiei respective”, mai prevede Legea 196/2018.