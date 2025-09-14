- Publicitate -

Reuniune hipică anulată la Hipodromul Ploiești

Tradiționala reuniune hipică nu va mai avea loc, duminică, 14 septembrie, la Hipodromul Ploiești. Decizia a fost luată ca urmare a numărului insuficient de cai înscriși în cursă.

Reuniunea hipică de duminică, 14 septembrie, nu va mai avea loc la Hipodromul Ploiești. Conform regulamentului pentru organizarea unei reuni hipice erau necesare minimum patru curse, fiecare dintre ele cu minimum șase cai înscriși în competiție.

Pentru reuniunea de duminică au fost însă mult prea puțini cai înscriși, motiv pentru care reuniunea a fost anulată.

„Am transmis o adresă la ANZ prin care am anunțat acest lucru. Conform regulamentului, în cadrul unei reuniuni hipice trebuie să fie organizate minimum patru curse, însă de data aceasta au fost înscriși 21 – 22 de cai, față de minimum 24”, ne-a precizat Mircea Radu, șef complex Hipodromul Ploiești.

Aceasta este prima reuniune hipică anulată în acest an. Calendarul Oficial al Alergărilor din 2025 prevede 17 reuniuni hipice oficiale.

