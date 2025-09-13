Vreme de toamnă în Prahova. Prognoza ANM pe patru săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. În Prahova nu vor lipsi ploile, iar de săptămâna viitoare temperaturile maxime nu vor depăși 23… 24 de grade Celsius.

Prahova s-a aflat, vineri, sub cod galben de ploi torențiale și intensificări ale vântului. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis și prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni.

În special în zona de munte, în ultimele două zile a plouat torențial, iar la Cota 2000 din Sinaia vântul și-a făcut simțită prezența.

Cum va fi vremea la Ploiești

În weekend, la Ploiești, mercurul în termometre va urca până la temperaturi de 23… 24 grade Celsius. Temperaturle minime se vor situa la 12… 13 grade Celsius.

La finele săptămânii viitoare este așteptat un nou val de ploi, în timp ce temperaturile minime vor ajunge la 10… 11 grade Celsius.

Cum va fi vremea în săptămâna 15.09.2025 – 22.09.2025

„Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, în cea mai mare parte a țării”, a anunțat ANM.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar, local, în extremitatea de nord a țării, dar și deficitar în regiunile sud-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Cum va fi vremea în săptămâna 22.09.2025 – 29.09.2025

Temperaturile medii, potrivit ANM, vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, cu posibilitatea unui ușor deficit în nordul, centrul și estul țării.

Cum va fi vremea în săptămâna 29.09.2025 – 06.10.2025

Temperatura medie a aerului, spun meteorologii, va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 06.10.2025 – 13.10.2025

„Mediile valorilor termice vor fi în general apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a teritoriului”, a anunțat ANM.