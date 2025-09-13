- Publicitate -

Vreme de toamnă în Prahova. Prognoza ANM pe patru săptămâni

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Lasă un comentariu

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. În Prahova nu vor lipsi ploile, iar de săptămâna viitoare temperaturile maxime nu vor depăși 23… 24 de grade Celsius.

- Publicitate -

Din articol

Prahova s-a aflat, vineri, sub cod galben de ploi torențiale și intensificări ale vântului. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis și prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni.

În special în zona de munte, în ultimele două zile a plouat torențial, iar la Cota 2000 din Sinaia vântul și-a făcut simțită prezența.

Cum va fi vremea la Ploiești

În weekend, la Ploiești, mercurul în termometre va urca până la temperaturi de 23… 24 grade Celsius. Temperaturle minime se vor situa la 12… 13 grade Celsius.

Economic

Cât au ajuns produsele de bază în supermarketurile din Ploiești

Inflația se apropie de 10% în România, iar scumpirile se resimt mai ales la alimente și servicii. Odată cu majorarea TVA-ului, orice vizită la...
- Publicitate -

La finele săptămânii viitoare este așteptat un nou val de ploi, în timp ce temperaturile minime vor ajunge la 10… 11 grade Celsius.

Cum va fi vremea în săptămâna 15.09.2025 – 22.09.2025

„Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, în cea mai mare parte a țării”, a anunțat ANM.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar, local, în extremitatea de nord a țării, dar și deficitar în regiunile sud-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

- Publicitate -

Cum va fi vremea în săptămâna 22.09.2025 – 29.09.2025

Temperaturile medii, potrivit ANM, vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, cu posibilitatea unui ușor deficit în nordul, centrul și estul țării.

Cum va fi vremea în săptămâna 29.09.2025 – 06.10.2025

Temperatura medie a aerului, spun meteorologii, va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Viața Prahovei

Elevii din Filipeștii de Pădure au primit rechizite gratuite

Grădinița și școala din Filipeștii de Pădure și-au primit elevii, la deschiderea noului an școlar, cu o surpriză care i-a bucurat pe cei mici...
- Publicitate -

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 06.10.2025 – 13.10.2025

„Mediile valorilor termice vor fi în general apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a teritoriului”, a anunțat ANM.

- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Cine este Ștefan Pârvu, cel care aduce la Ploiești expoziția de trenulețe

0
Ștefan Pârvu este un ploieștean, în vârstă de 42...
Exclusiv

Chirie de lux pentru polițiștii din Sinaia. Cât costă sediul insalubru

0
Clădire insalubră pentru polițiști, chirie de lux. Cam așa...
Exclusiv

Lista drumurilor din Prahova unde șoferii își rup mașinile. Reacția Poliției

4
Spre deosebire de alte județe, unde infrastructura rutieră este...
Exclusiv

Ce pune la cale CJ Prahova în Palatul Culturii Ploiești?

1
Sala „Ion Stratan” a Centrului Dramatic Mythos, parte a...
Exclusiv

Povestea actriței Carmen Tănase, jurat la Românii au Talent

0
Când reflectoarele se sting pe scena teatrului și a...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Bătaie cu topoare și bâte, în Craiova. Un bărbat a murit

0
Scene şocante, de o duritate extremă, au fost surprinse...
Economic

Cât au ajuns produsele de bază în supermarketurile din Ploiești

0
Inflația se apropie de 10% în România, iar scumpirile...
Economic

Ce se întâmplă cu programul Rabla. Anunțul AFM

0
Guvernul a aprobat lista sumelor alocate categoriilor de proiecte...
Educație

Când au elevii prima vacanță în anul școlar 2025-2026

0
Cursurile anului şcolar 2025-2026 au început pe data de...
Eveniment

Bicicliști şi utilizatori de trotinete electrice, amendați

0
Polițiștii prahoveni au aplicat  peste 250 de sancțiuni contravenționale,...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ce au de ascuns? Negocieri secrete Polițeanu-Nanu?

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Cât vor plăti ploieștenii căldura, la iarnă? Răspunsul directorului Termo

1
Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

10
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
Opinii Voxpublica

Doar oamenii mai pot schimba Ploieștiul

1
Am participat duminica trecută la dezbaterea organizată de Asociația...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Elevii din Filipeștii de Pădure au primit rechizite gratuite

Raluca Șerban -
Grădinița și școala din Filipeștii de Pădure și-au primit...

Asfaltare în bătaie de joc pe DN1, în zona Lido Gîrbea

Roxana Tănase -
După reparațiile efectuate, ieri, pe DN1, în zona Lido...

Cod galben de inundații în Prahova

Roxana Tănase -
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA)...

Comarnic a rămas fără apă din cauza precipitațiilor abundente

Roxana Tănase -
Furnizarea de apă potabilă în Comarnic va fi întreruptă,...
- Publicitate -

Când scăpăm de ploi în Prahova. Anunțul ANM

Roxana Tănase -
În Prahova este în vigoare o informare meteo de...

Spectacole de teatru în cartierele din Ploiești. Programul evenimentelor

Roxana Tănase -
Proiectului „DUPĂ BLOCURI – teatru în cartiere” ajunge din...

Tufănele furate din Parcul Mihai Viteazul din Ploiești

Roxana Tănase -
După ce în primăvară au dispărut lalele plantate de...

Ploi torențiale și vânt puternic în Prahova

Roxana Tănase -
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean