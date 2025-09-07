Trafic aglomerat pe DN1, între Azuga și Bușteni

Ultimul weekend înaintea începerii anului școlar este unul aglomerat pe DN1, pe Valea Prahovei. Centrul Infotrafic recomandă conducătorilor auto să dea dovadă de responsabilitate și respect față de ceilalți participanți la trafic.

Traficul rutier s-a aglomerat, duminică, pe DN1, pe Valea Prahovei, între stațiunile Azuga și Bușteni, pe sensul Brașov – Ploiești.

„Recomandăm conducătorilor auto să verifice cu mare atenție traseul pe care-l au de parcurs, din punct de vedere al valorilor de trafic, să ia în considerare că timpul petrecut în călătorie poate crește și pot opta pentru rute alternative.

Evitați preocupările de natură a vă distrage atenția de la condus, nu vă angajați în depășirea coloanelor de autovehicule, nu circulați pe banda de urgență de pe autostradă!

Păstrați-vă calmul, dați dovadă de responsabilitate și respect față de ceilalți participanți la trafic, acordând prioritate celor în drept!”, recomandă Centrul Infotrafic