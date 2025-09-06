Restricții de trafic la Sinaia. Rute ocolitoare

Traficul rutier este restricționat în orașul Sinaia, unde are loc o nouă ediție a Festivalului „Sinaia Forever”. Pentru fluidizarea traficului rutier, au fost stabilite mai multe rute ocolitoare.

Restricțiile de circulație vor fi valabile la Sinaia, pe strada Bulevardul Carol I, dar și pe strada Octavian Goga.

Potrivit Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, pentru siguranța cetățenilor și buna organizare a evenimentului, circulația rutieră va fi închisă astfel:

Bulevardul Carol I – tronsonul cuprins între sensul giratoriu Internațional și sensul giratoriu Petrom – va fi închis integral circulației rutiere până pe 07 septembrie 2025, ora 24:00;

Strada Octavian Goga va fi închisă până la data de 08 septembrie 2025, ora 13:00.

„Măsurile de restricționare și deviere a circulației se vor realiza și cu sprijinul Poliției Locale Sinaia, iar zonele vizate vor fi semnalizate corespunzător, prin indicatoare, balize direcționale și alte mijloace specifice”, a anunțat IPJ Prahova.

Rute ocolitoare