Două transporturi agabaritice în Prahova. Ruta folosită

Centrul Infotrafic a anunțat că, duminică, 7 septembrie, vor avea loc două transporturi agabaritice în Prahova. Transportul va fi însoțit de echipaje de poliție rutieră.

Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat că, duminică, 7 septembrie, începând cu ora 22.30, se vor pune în mișcare două transporturi agabaritice care vor tranzita și Prahova.

Cele două transporturi agabaritice folosesc ca ruta DN 1A/DJ 140 – DN 1A – DN 1 – A3 – DNCB, formate dintr-un camion cu lungimea de 47 de metri și mase între 103,25 – 106,85 tone.

„Transporturile vor fi însoțite de echipaje de poliție rutieră”, a anunțat Centrul Infotrafic.

