Amplă acțiune de ecologizare la Paulești

Primăria Păulești a anunțat o nouă acțiune de ecologizare în comună. „Hai să demonstrăm împreună că ne pasă de comuna noastră și că putem construi un mediu mai curat și mai sănătos pentru noi și pentru generațiile viitoare”, este apelul Primăriei Păulești.

Marea acțiune de ecologizare, derulată cu ajutorul voluntarilor, în cadrul campaniei Let’s Do It, România, va avea loc pe 20 septembrie.

Punctul de întâlnire pentru cei care vor să participe la acțiune este Parcul cu Castani din Păulești, iar startul se va da la ora 09.00.

„Hai să demonstrăm împreună că ne pasă de comuna noastră și că putem construi un mediu mai curat și mai sănătos pentru noi și pentru generațiile viitoare.

Oricine dorește să participe este binevenit – tineri, adulți, familii. Primăria va pune la dispoziție saci și mănuși”, a anunțat Primăria Păulești.

