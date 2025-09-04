- Publicitate -

Cod galben de caniculă și disconfort termic în Prahova

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o nouă atenționare de cod galben de caniculă și disconfort termic, avertizare valabilă și în Prahova.

Chiar dacă din punct de vedere calendaristic, toamna și-a intrat în drepturi, temperaturile caniculare nu vor ocoli Prahova.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, 4 sewptembrie, o nouă atenționare de cod galben de caniculă și disconfort termic.

Astfel, joi, în intervalul orar 12.00 – 21.00, în Prahova se va resimți un val de caniculă, cu temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități, potrivit ANM. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade Celsius.

Cum va fi vremea la Ploiești

La Ploiești sunt anunțate, joi, 31 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi ridicat. În weekend, mercurul în termometre va ajunge la 29… 30 de grade Celsius.

Săptămâna viitoare vremea rămâne caldă, temperaturile fiind mai ridicate față de cele normale pentru această perioadă.

