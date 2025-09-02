 

Foto sursă: Facebook: Republik Fest

TCE asigură transportul la Republik Fest Ploiești. Program prelungit

Republik Fest Ploiești, primul festival fusion-simfonic din România, aflat la ediția a doua, va avea loc în perioada 5 – 7 septembrie, în Parcul Constantin Stere de la Bucov. Primăria Ploiești a anunțat, marți, că traseul 40 barat, va avea, în cele trei zile ale festivalului, program prelungit.

Filarmonica ”Paul Constantinescu” Ploiești și Primăria Municipiului Ploiești organizează evenimentul ”Republik Fest 2025”, la Parcul Memorial ”Constantin Stere” din Bucov, în perioada 05-07 septembrie.

Pentru a se facilita accesul publicului la eveniment, traseul 40 barat va circula cu program prelungit.

Programul traseului 40 barat în data de 5.09.2025

  • Plecări de la stația Hale Catedrală: 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30;
  • Plecări de la stația Sfânta Vineri: 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 24.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30;
  • Plecări de la stația Parc Bucov:16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 24.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30; 03.00.

Programul traseului 40 barat în data de 6 – 7 septembrie

Plecări de la stația Hale Catedrală: 09.00, 10.00, 11.00, 12.05, 13.05, 13.35, 14.05, 14.35, 15.05, 15.35, 16.05, 16.35, 17.05, 17.35, 18.05, 18.35, 19.05, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 24.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30;

Plecări de la stația Parc Bucov: 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 24.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30; 03.00.

„Pentru deplasările cu aceste curse, călătorii vor folosi bilete de transport public local sau abonamente, după caz.

În perioada 5.09.2025, ora 22.00 – 8.09.2025, ora 05.00, circulația rutieră în zona centrală a municipiului Ploiești (str. Emile Zola și adiacentele) este restricționată pentru desfășurarea ”Campionatului Național de Drift  2025”.

Din acest motiv, în data de 5.09.2025, între orele 22.00-24.00, capătul de linie al traseului 40 barat este schimbat de la stația Hale Catedrală la stația Sfânta Vineri. Vă așteptăm la Republik Fest 2025! Bucurați-vă de muzică, cultură și distracție într-un cadru natural deosebit!”, a anunțat Primăria Ploiești

