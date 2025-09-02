 

Foto cu caracter ilustrativ

Cod galben de caniculă și disconfort termic, mâine, în Prahova

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare de cod galben de caniculă și disconfort termic, valabilă, miercuri, inclusiv în Prahova. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități.

Avertizarea ANM este valabilă, miercuri, 3 septembrie, în intervalul orar 12.00 – 21.00. Potrivit ANM, în acest interval se vor semnala temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic.

Astfel, miercuri, 3 septembrie, în Prahova se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă și disconfort termic.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități.

Exclusiv

Am fost în magazinele din Ploiești să aflăm cât costă rechizitele

Au mai rămas câteva zile până la începerea noului an școlar. Chiar dacă prima zi ar putea fi boicotată de unii dascăli, nemulțumiți de...
Temperaturile maxime, potrivit ANM, vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade, izolat mai ridicate spre sudul județului, unde pot atinge 36…37 de grade.

La Ploiești vremea va fi caldă pe parcursul întregii săptămâni, urmând ca, treptat, temperaturile maxime să scadă la 28… 29 de grade Celsius.

Doctor bun

Eveniment

Eveniment

Exclusiv

Auto-moto

Administrație

Emisiuni

Emisiuni

Opinii Voxpublica

Opinii Voxpublica

Pe aceeași temă

