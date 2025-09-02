 

- Publicitate -

Când revine canicula în Prahova. Anunțul ANM

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru primele două săptămâni din septembrie. La Ploiești, mercurul în termometre va urca până la 31… 33 de grade Celsius.

- Publicitate -

Din articol

Chiar dacă tomana, din punct de vedere calendaristic, și-a intrat în drepturi, meteorologii anunță că vom mai avea parte de câteva zile cu temperature caniculare.

Prognoza ANM până pe 14 septembrie

„Media zilnică a temperaturilor maxime va fi în creștere treptată în primele trei zile ale intervalului, de la 30 de grade în prima zi, până la 34…35 de grade în perioada 2-3 septembrie, apoi tendința va fi de scădere spre valori în jurul a 30 de grade, ce se vor menține până la finalul intervalului.

Media regională a temperaturilor minime va fi de 16…18 grade în perioada 1-4 septembrie, apoi sunt estimate valori termice în jurul a 15 grade. Ploi de scurtă durată vor fi posibile la începutul intervalului”, a anunțat ANM.

Auto-moto

Accident pe DN 1, la Posada. Un tir s-a răsturnat în râpă

Un accident rutier s-a petrecut, în această dimineață, pe DN 1, la Posada. Potrivit primelor informații, șoferul unui tir care se deplasa de la Arad...
- Publicitate -

Cum va fi vremea la Ploiești

La Ploiești, după o perioadă atipică, cu temperaturi mult mai scăzute pentru această perioadă, revine vremea caldă.

Marți, 2 septembrie și miercuri, 3 septembrie, sunt anunțate temperaturi maxime de 31… 33 de grade Celsius.

Vremea frumoasă își va face simțită prezența inclusiv în weekend, câd mercurul în termometre va urca până la 30 de grade Celsius.

- Publicitate -

Cum va fi vremea la munte în Prahova

la munte, la Cota 2000 din Sinaia, vremea se menține rece în cursul nopții, când mercurul în termometru va urca doar până la 1… 2 grade Celsius.

Marți, 2 septembrie, sunt posibile precipitații reduse, în timp ce în restul săptămânii sunt anunțate temperaturi maxime de 13… 15 grade Celsius.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Am fost în magazinele din Ploiești să aflăm cât costă rechizitele

0
Au mai rămas câteva zile până la începerea noului...
Exclusiv

Polițiștii din Prahova, obligați să lucreze în sedii insalubre, cu WC în curte

1
În Prahova, aproape jumătate dintre posturile de poliție din...
Exclusiv

Prețuri plafonate la Republik Fest 2025!

0
Au mai rămas câteva zile până când începe Republik...
Exclusiv

Lista școlilor din Prahova fără autorizație sanitară de funcționare

0
Cu o săptămână înainte de începerea noului an școlar,...
Exclusiv

Polițista locală de la Rutieră: „Meseria mi-a fost predestinată”

2
Meseria de polițist local nu este una ușoară sau...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Femeie bătută la Baba Ana. Agresorul ar fi lovit-o intenționat cu mașina

0
Incident grav în Baba Ana. O femeie de 57...
Eveniment

Protest la Colegiul Pedagogic „Regina Maria” din Ploiești

0
Zeci de elevi și părinți protestează astăzi, 2 septembrie,...
Viața Prahovei

Cod galben de caniculă și disconfort termic, mâine, în Prahova

0
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare...
Exclusiv

Am fost în magazinele din Ploiești să aflăm cât costă rechizitele

0
Au mai rămas câteva zile până la începerea noului...
Auto-moto

Accident pe DN 1, la Posada. Un tir s-a răsturnat în râpă

0
Un accident rutier s-a petrecut, în această dimineață, pe...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

1
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

16
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Cod galben de caniculă și disconfort termic, mâine, în Prahova

Roxana Tănase -
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare...

Primăria Blejoi, semnal de alarmă privind colectarea selectivă

Observatorul Prahovean -
Primăria Blejoi atrage atenția asupra utilizării abuzive a containerelor...

Porumbel de curse, salvat de pompieri după incendiul de la Valea Călugărească

Ciprian Pap -
Salvatorii Detașamentului 1 Ploiești au intervenit ieri după-amiază pentru...

Turiști salvați de Salvamont în Prahova. Nouă intervenții în 24 de ore

Ciprian Pap -
A fost un weekend plin pentru salvamontiștii din Prahova....
- Publicitate -

Câți șomeri sunt în Prahova. Statistica AJOFM

Roxana Tănase -
Rata șomajului în Prahova a fost, în luna iulie,...

Ploi torențiale, vijelii și grindină, duminică, în Prahova

Roxana Tănase -
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, mai...

Comuna Mănești a rămas fără Poliție Locală

Roxana Tănase -
Prima comună din Prahova care a rămas fără Poliție...

Campanie de colectare a deșeurilor electrice, în Mănești

Georgiana Kelemen -
Între 1 și 5 septembrie 2025, în comuna Mănești,...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean