Când revine canicula în Prahova. Anunțul ANM

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru primele două săptămâni din septembrie. La Ploiești, mercurul în termometre va urca până la 31… 33 de grade Celsius.

Chiar dacă tomana, din punct de vedere calendaristic, și-a intrat în drepturi, meteorologii anunță că vom mai avea parte de câteva zile cu temperature caniculare.

Prognoza ANM până pe 14 septembrie

„Media zilnică a temperaturilor maxime va fi în creștere treptată în primele trei zile ale intervalului, de la 30 de grade în prima zi, până la 34…35 de grade în perioada 2-3 septembrie, apoi tendința va fi de scădere spre valori în jurul a 30 de grade, ce se vor menține până la finalul intervalului.

Media regională a temperaturilor minime va fi de 16…18 grade în perioada 1-4 septembrie, apoi sunt estimate valori termice în jurul a 15 grade. Ploi de scurtă durată vor fi posibile la începutul intervalului”, a anunțat ANM.

Cum va fi vremea la Ploiești

La Ploiești, după o perioadă atipică, cu temperaturi mult mai scăzute pentru această perioadă, revine vremea caldă.

Marți, 2 septembrie și miercuri, 3 septembrie, sunt anunțate temperaturi maxime de 31… 33 de grade Celsius.

Vremea frumoasă își va face simțită prezența inclusiv în weekend, câd mercurul în termometre va urca până la 30 de grade Celsius.

Cum va fi vremea la munte în Prahova

la munte, la Cota 2000 din Sinaia, vremea se menține rece în cursul nopții, când mercurul în termometru va urca doar până la 1… 2 grade Celsius.

Marți, 2 septembrie, sunt posibile precipitații reduse, în timp ce în restul săptămânii sunt anunțate temperaturi maxime de 13… 15 grade Celsius.