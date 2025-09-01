Primăria Blejoi, semnal de alarmă privind colectarea selectivă

Primăria Blejoi atrage atenția asupra utilizării abuzive a containerelor de colectare a deșeurilor reciclabile din zona Albert.
”Au fost semnalate situații în care aceste containere sunt folosite pentru depozitarea gunoiului menajer, ceea ce este strict interzis. Depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor este ilegală și se sancționează cu amenzi conform legislației în vigoare” este mesajul autorităților locale.
Primăria a precizat că dacă această situație va continua, instituția își rezervă dreptul de a desființa acest punct de colectare.
”Vă rugăm să respectați regulile de colectare selectivă și să contribuiți la menținerea curățeniei în comunitatea noastră!” este apelul primăriei.