Primăria Blejoi, semnal de alarmă privind colectarea selectivă

Primăria Blejoi atrage atenția asupra utilizării abuzive a containerelor de colectare a deșeurilor reciclabile din zona Albert.

- Publicitate -

”Au fost semnalate situații în care aceste containere sunt folosite pentru depozitarea gunoiului menajer, ceea ce este strict interzis. Depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor este ilegală și se sancționează cu amenzi conform legislației în vigoare” este mesajul autorităților locale.

Primăria a precizat că dacă această situație va continua, instituția își rezervă dreptul de a desființa acest punct de colectare.

”Vă rugăm să respectați regulile de colectare selectivă și să contribuiți la menținerea curățeniei în comunitatea noastră!” este apelul primăriei.

Politic Polițeanu, scrisoare deschisă pentru liderii PNL, PSD și USR Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a lansat o scrisoare deschisă liderilor partidelor ai căror consilieri locali au blocat mai multe proiecte de investiții. Este...