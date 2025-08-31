- Publicitate -

Porumbel de curse, salvat de pompieri după incendiul de la Valea Călugărească

Ciprian Pap
Autor: Ciprian Pap

Data:

Salvatorii Detașamentului 1 Ploiești au intervenit ieri după-amiază pentru lichidarea unui incendiu de vegetație uscată, produs pe raza comunei Valea Călugărească.

Spre finalul intervenției, un porumbel de curse, însetat și amețit din cauza fumului, s-a așezat pe autospeciala de stingere și revenea mereu în zona unde pompierii udau cu furtunul, încercând să bea apă.

”Colegii noștri, imediat ce l-au observat, au venit în ajutorul necuvântătoarei și i-au oferit apă din belșug. La final, porumbelul și-a revenit, a prins energie și a zburat mai departe – sperăm, spre proprietarul său. Este încă o dovadă că, pentru noi, fiecare viață contează!”, susțin reprezentanții ISU Prahova pe o pagină de socializare.

Reamintim faptul că arderea vegetației uscate este strict interzisă. Arderile de vegetație uscată distrug solul și biodiversitatea, pun în pericol sănătatea oamenilor și afectează grav animalele, care rămân fără adăpost, hrană sau chiar își pierd viața în flăcări și fum.

Național

Sute de turiști români, blocați în stațiuni din Europa

Vacanțele a 700 de turiști români a fost stricată de agenția Cocktail Holidays. Aceștia s-au trezit blocați în numeroase stațiuni din Grecia, Cipru sau...
Citește și: Incendiu de vegetație la Valea Călugărească. VIDEO

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
Polițista locală de la Rutieră: „Meseria mi-a fost predestinată”

1
Meseria de polițist local nu este una ușoară sau...
Exclusiv

Muzee mai puțin cunoscute din Prahova și comorile pe care le ascund

0
Prahova nu înseamnă doar munți, stațiuni sau restaurante. În...
Exclusiv

Ploieștiul prinde viață pe malul Dâmbului

0
Un pârâu uitat de oraș, transformat într-un loc al...
Exclusiv

Dan Helciug și magia Queen Simfonic la Republik Fest

0
Pe scena Republik Fest 2025, Dan Helciug va aduce...
Exclusiv

Grevă spontană în mai multe primării din Prahova

3
Proiectul de lege privind reducerea cu 25% a personalului...
Șofer ”rătăcit” pe linia de tramvai 101 din Ploiești [VIDEO]

0
Șoferul unei mașini cu numere de înmatriculare de București...
Social

Daniel, tânărul care a ales să se facă pompier, inspirat de tatăl său

0
L-a inspirat să aleagă  meseria de pompier, i-a fost...
Social

Secretul la zacusca cea mai bună, pe platoul de la Hale

0
Cu doar câteva zile înainte de debutul calendaristic al...
Național

Cum era în comunism. Documentar rar, filmat cu camera ascunsă

0
Libertatea.ro publică, astăzi, povestea românului care a filmat cu...
Național

Sute de turiști români, blocați în stațiuni din Europa

0
Vacanțele a 700 de turiști români a fost stricată...
Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
Emisiuni

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

14
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
