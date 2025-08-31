Porumbel de curse, salvat de pompieri după incendiul de la Valea Călugărească

Salvatorii Detașamentului 1 Ploiești au intervenit ieri după-amiază pentru lichidarea unui incendiu de vegetație uscată, produs pe raza comunei Valea Călugărească.

Spre finalul intervenției, un porumbel de curse, însetat și amețit din cauza fumului, s-a așezat pe autospeciala de stingere și revenea mereu în zona unde pompierii udau cu furtunul, încercând să bea apă.

”Colegii noștri, imediat ce l-au observat, au venit în ajutorul necuvântătoarei și i-au oferit apă din belșug. La final, porumbelul și-a revenit, a prins energie și a zburat mai departe – sperăm, spre proprietarul său. Este încă o dovadă că, pentru noi, fiecare viață contează!”, susțin reprezentanții ISU Prahova pe o pagină de socializare.

Reamintim faptul că arderea vegetației uscate este strict interzisă. Arderile de vegetație uscată distrug solul și biodiversitatea, pun în pericol sănătatea oamenilor și afectează grav animalele, care rămân fără adăpost, hrană sau chiar își pierd viața în flăcări și fum.

