Incendiu de vegetație la Valea Călugărească. VIDEO

Ciprian Pap
Pompierii militari prahoveni acționează, în această după-amiază, pentru localizarea și lichidarea a două incendii de vegetație uscată, dintre care unul în comuna Valea Călugărească.

Pompierii Detașamentului 1 Ploiești acționează pentru localizarea și lichidarea unui incendiu de vegetație uscată și stuf produs pe raza comunei Valea Călugărească, pe o suprafață totală de 30-40 ha, fiind constituit din mai multe focare dispersate.

”Aici acționează 3 autospeciale de stingere, iar pompierii depun eforturi pentru lichidarea incendiului. Acțiunea colegilor noștri este îngreunată de faptul că în zonele afectate nu se poate ajunge cu atospecialele de intervenție, iar degajările de fum sunt foarte mari, cu precadere în zonele cu stufăriș. De asemenea, nici în acest caz nu sunt puse în pericol gospodăriile localnicilor”, explică ISU Prahova.

Pompierii din cadrul Detașamentului Mizil și cei ai Gărzii de Intervenție Urlați acționează pe raza comunelor Năieni și Jugureni în cazul unui incendiu care se întinde pe o suprafață de aproximativ 50 ha.

”Pentru gestionarea operativă a evenimentului, au fost mobilizate 2 autospeciale de stingere, o autocisternă și o autospecială de primă intervenție și comandă.

De asemenea, pentru eficientizarea acțiunii de stingere, a fost dispusă măsura creșterii capacității operaționale la nivelul Detașamentului Mizil și al Gărzii de Intervenție Urlați.

Din informațiile primite până în acest moment, incendiul nu pune în pericol zonele locuite ale comunelor afectate”, explică pompierii prahoveni.

