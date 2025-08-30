- Publicitate -
Ploi torențiale, vijelii și grindină, duminică, în Prahova

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, mai multe atenționări de instabilitate atmosferică. În Prahova, duminică, va intra în vigoare un cod galben de ploi, vijelii și, izolat, căderi de grindină.

Atenționarea ANM de cod galben de instabilitate atmosferică este valabilă, în Prahova, în intervalul 31 august, ora 10.00 – 31 august, ora 21.00.

Potrivit meteorologilor, in intervalul menționat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50…70 km/h) și izolat grindină.

„În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și pe arii restrânse de peste 50 l/mp”, a anunțat ANM.

Viața Prahovei

Câți șomeri sunt în Prahova. Statistica AJOFM

Rata șomajului în Prahova a fost, în luna iulie, de 2,28%, potrivit Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM). Din totalul de peste...
harta ANM
Foto sursă: ANM

