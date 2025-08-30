- Publicitate -

Câți șomeri sunt în Prahova. Statistica AJOFM

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Rata șomajului în Prahova a fost, în luna iulie, de 2,28%, potrivit Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM). Din totalul de peste 6.000 de șomeri, mai mult de jumătate nu primesc indemnizații.

La sfârșitul lunii iulie 2025, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova, erau înregistrați 6067 șomeri, dintre care 3.193 sunt femei. Potrivit acelorași surse, rata șomajului la nivelul județului a fost de 2,28%.

Peste 50% dintre șomerii din Prahova, neindemnizați

Din totalul de 6.067 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Prahova, 2.526 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3.541 erau șomeri neindemnizați.

„În ceea ce privește mediul de rezidență, 4.177 șomeri provin din mediul rural și 1.890 sunt din mediul urban”, a anunțat AJOFM Prahova.

Cei mai mulți șomeri din Prahova, fără liceu

Șomerii cu studii gimnaziale, scoli profesionale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Prahova (74%).

Șomerii cu studii liceale sunt în proporție de 20 %, în timp ce șomerii cu studii superioare sunt 6 % .

Șomeri… de lungă durată

Cât privește structura șomerilor, în funcție de nivelul de ocupabilitate, cei mai mulți fac parte din categoriile de persoane care își găsesc foarte greu un loc de muncă (1023), precum și al persoanelor „greu ocupabile” (2.151).

Conform aceleeași statistici, alți 2.249 șomeri fac parte din categoria „mediu ocupabile”, iar 644 de persoane își găsesc mai ușor un loc de muncă.

Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Ce vârstă au cei mai mulți șomeri din Prahova

La capitolul cei mai vulnerabili șomeri din Prahova din punct de vedere al vârstei, cei mai mulți au vârsta cuprinsă între 40 de ani – 49 de ani (1.586 șomeri), urmați de șomerii cu vârsta peste 55 de ani.

În grupa de vârstă 30 de ani – 39 de ani fac parte 967 de șomeri, în timp ce din grupa de vârstă 25 – 29 de ani sunt 267 de persoane, iar sub 25 de ani sunt 396 de persoane.

