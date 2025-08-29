Comuna Mănești a rămas fără Poliție Locală

Prima comună din Prahova care a rămas fără Poliție Locală este Mănești. Singurul polițist local al localității a decedat. „Analizăm situația după ce se vor clarifica măsurile privind restructurările impuse la nivel național”, susține Constantin Nițoi (PNL), primarul comunei Mănești.

Comuna Mănești a rămas fără polițiști locali. Cristian Vîlcea, singurul polițist local al localității, a decedat.

„Cu profundă tristețe vă anunțăm trecerea în neființă a colegului nostru Vîlcea Cristian polițist local în cadrul Primariei Mănesti.

Pieredera sa reprezintă o lovitură dureroasă pentru întreaga echipa și o mare suferință pentru cei care l au cunoscut și apreciat. A fost un coleg dedicat și un prieten adevărat pentru multi dintre noi”, este mesajul postat pe pagina de Facebook a comunei Mănești.

„Momentan rămânem fără niciun polițist local. Analizăm situația după ce se vor clarifica măsurile privind restructurările impuse la nivel național”, a precizat Constantin Nițoi, primarul comunei Mănești.

Reamintim faptul că, la nivel național, pachetul de măsuri fiscale vizează și reducerea numărului de polițiști locali, în funcție de numărul de locuitori. Astfel se propune un polițist local la 1200 de locuitori.