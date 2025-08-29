- Publicitate -

Campanie de colectare a deșeurilor electrice, în Mănești

Între 1 și 5 septembrie 2025, în comuna Mănești, se organizează o campanie de colectare a deșeurilor electrice și electronice, cu premii instant, pentru minim 10 kg de deșeuri, parte din programul „Orașe și comune curate în Prahova”.

Astfel, cetățenii pot preda electronice mari și mici (frigider, mașină de spălat, mixer etc.), echipamente IT & electronice (laptopuri, telefoane, cabluri, televizoare), baterii și becuri arse.

Persoanele interesate pot apela la 0748152640 și deșeurile electrice vor fi preluate de la domiciliu.

Cei care vor preda minim 10 kg de deșeuri vor primii premii instant.

