- Publicitate -
foto caracter ilustrativ

Cum va fi vremea în septembrie în Prahova. Prognoza ANM

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. La Ploiești, treptat, vremea se încălzește, iar temperaturile revin la 30… 33 de grade Celsius. La munte, în schimb, în a doua săptămână a lunii septembrie, cantitățile de precipitații vor fi excedentare.

- Publicitate -

Din articol

La Ploiești, sâmbătă, revin temperaturile de 30… 33 de grade Celsius. Duminică, în schimb, nu este exclus să avem un episod de ploi, pentru ca mai apoi, de săptămâna viitoare, mercurul în termometre să se mențină la valori de 29… 30 de grade Celsius, cu o maximă de 31 de grade Celsius pentru zilele de marți și miercuri.

Cum va fi vremea la munte

la munte, la Cota 2.000 din Sinaia, mercurul în termometre va urca, sâmbătă, până la 13 grade Celsius, în timp ce temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 1…2 grade Celsius.

Duminică, 31 august, valul de ploi va reveni, la fel ca și pe parcursul săptămânii viitoare.

Exclusiv

Lista școlilor și grădinițelor din Prahova fără autorizație ISU

Cu o săptămână înaintea începerii noului an școlar, 46 de unități de învățământ de stat și private din Prahova nu dețin autorizație de securitate...
- Publicitate -

Cum va fi vremea în săptămâna 01.09.2025 – 08.09.2025

„Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sudice”, a anunțat ANM.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 08.09.2025 – 15.09.2025

Temperaturile medii, spun meteorologii, vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă, în regiunile sudice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

- Publicitate -

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare, local, în regiunile centrale și nord-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cum va fi vremea în săptămâna 15.09.2025 – 22.09.2025

Temperatura medie a aerului va avea, potrivit ANM, valori apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în zonele montane și local în cele centrale, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Viața Prahovei

Școala de vară la Urlați. Copiii au învățat cum se fabrică hârtia

A cincea ediție consecutivă a Școlii de Vară de la Parohia „Sfinții Voievozi” Urlați i-a învățat pe copii tainele fabricării hârtiei. Aceștia au vizutat...
- Publicitate -

Cum va fi vremea în săptămâna 22.09.2025 – 29.09.2025

„Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări”, potrivit ANM.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Dan Helciug și magia Queen Simfonic la Republik Fest

0
Pe scena Republik Fest 2025, Dan Helciug va aduce...
Exclusiv

Grevă spontană în mai multe primării din Prahova

1
Proiectul de lege privind reducerea cu 25% a personalului...
Exclusiv

Lista școlilor și grădinițelor din Prahova fără autorizație ISU

0
Cu o săptămână înaintea începerii noului an școlar, 46...
Exclusiv

Post de Poliție cu WC în curte și fără geamuri, în cea mai bogată comună a județului

1
Suntem în 2025, iar în cea mai bogată comună...
Exclusiv

UM Plopeni, în pragul colapsului: jumătate din specialiști ar putea dispărea

1
În timp ce Uzina Mecanică Plopeni (UMP) marchează o...
- Publicitate -

Știri noi

Educație

Cât trebuie să câștige o familie pentru ca un elev să ia bursă socială

0
Bursele sociale, inclusiv pentru mamele minore, vor fi acordate...
Eveniment

Minoră cu handicap mental, agresată sexual într-un parc din Vălenii de Munte

0
O adolescentă de 17 ani, cu handicap mental, a...
Exclusiv

Dan Helciug și magia Queen Simfonic la Republik Fest

0
Pe scena Republik Fest 2025, Dan Helciug va aduce...
Social

Toate instanțele de judecată sunt în grevă. Nu se țin procese!

0
Toate tribunalele, judecătoriile și curțile de apel din țară,...
Viața Prahovei

Școala de vară la Urlați. Copiii au învățat cum se fabrică hârtia

0
A cincea ediție consecutivă a Școlii de Vară de...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

2
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
Emisiuni

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

13
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Școala de vară la Urlați. Copiii au învățat cum se fabrică hârtia

Ciprian Pap -
A cincea ediție consecutivă a Școlii de Vară de...

Două proiecte importante, demarate, zilele acestea, în Ariceștii Rahtivani

Georgiana Kelemen -
Două proiecte importante au fost demarate, zilele acestea, în...

Lucrări suspendate la centrul de colectare de la Filipeștii de Pădure

Roxana Tănase -
Primăria Filipeștii de Pădure a suspendat lucrările la centrul...

Când revine canicula în Prahova. Anunțul ANM

Roxana Tănase -
După un episod cu temperaturi mult mai scăzute pentru...
- Publicitate -

Cum au afectat schimbările climatice producțiile agricole din Prahova

Roxana Tănase -
Seceta pedologică și fenomenul de arșiță au afectat grav,...

Cine trebuie să plătească pentru repararea terasei de la bloc

Roxana Tănase -
Viața la bloc nu este ușoară mai ales atunci...

Temperaturi neobișnuite în septembrie. Anunțul ANM

Roxana Tănase -
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo...

Pericol la un bloc din Ploiești. A început să cadă tencuiala

Roxana Tănase -
La un bloc situat în zona de Nord a...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean