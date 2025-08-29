Cum va fi vremea în septembrie în Prahova. Prognoza ANM

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. La Ploiești, treptat, vremea se încălzește, iar temperaturile revin la 30… 33 de grade Celsius. La munte, în schimb, în a doua săptămână a lunii septembrie, cantitățile de precipitații vor fi excedentare.

- Publicitate -

La Ploiești, sâmbătă, revin temperaturile de 30… 33 de grade Celsius. Duminică, în schimb, nu este exclus să avem un episod de ploi, pentru ca mai apoi, de săptămâna viitoare, mercurul în termometre să se mențină la valori de 29… 30 de grade Celsius, cu o maximă de 31 de grade Celsius pentru zilele de marți și miercuri.

Cum va fi vremea la munte

la munte, la Cota 2.000 din Sinaia, mercurul în termometre va urca, sâmbătă, până la 13 grade Celsius, în timp ce temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 1…2 grade Celsius.

Duminică, 31 august, valul de ploi va reveni, la fel ca și pe parcursul săptămânii viitoare.

Exclusiv Lista școlilor și grădinițelor din Prahova fără autorizație ISU Cu o săptămână înaintea începerii noului an școlar, 46 de unități de învățământ de stat și private din Prahova nu dețin autorizație de securitate...

- Publicitate -

Cum va fi vremea în săptămâna 01.09.2025 – 08.09.2025

„Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sudice”, a anunțat ANM.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 08.09.2025 – 15.09.2025

Temperaturile medii, spun meteorologii, vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă, în regiunile sudice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

- Publicitate -

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare, local, în regiunile centrale și nord-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cum va fi vremea în săptămâna 15.09.2025 – 22.09.2025

Temperatura medie a aerului va avea, potrivit ANM, valori apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în zonele montane și local în cele centrale, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Viața Prahovei Școala de vară la Urlați. Copiii au învățat cum se fabrică hârtia A cincea ediție consecutivă a Școlii de Vară de la Parohia „Sfinții Voievozi” Urlați i-a învățat pe copii tainele fabricării hârtiei. Aceștia au vizutat...

- Publicitate -

Cum va fi vremea în săptămâna 22.09.2025 – 29.09.2025

„Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări”, potrivit ANM.