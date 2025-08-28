Două proiecte importante, demarate, zilele acestea, în Ariceștii Rahtivani

Două proiecte importante au fost demarate, zilele acestea, în Ariceștii Rahtivani. este vorba despre modernizarea drumului de exploatare între DN 72 – Steoenești și DJ 101I – Nedelea și construirea Capelei funerare li trapeză în satul Târgșoru Nou.

Primarul comunei Ariceștii Rahtivani a postat, pe pagina personală de Facebook, un mesaj prin care anunță demararea a două proiecte foarte importante pentru cetățenii localității.

Primul proiect este cel de modernizare a drumului de exploatare între DN 72 – Stoenești, pe lângă canal- Leaotul Nou și DJ 101I – Nedelea.

În primul proiect, drumul modernizat /asfaltat in lungime de 8.0 km are prevăzuta si o pistă de bicicletă iluminată cu lămpi solare /panouri fotovoltaice si va avea lățimea totală (drum + pista bicicleta) de 5.0 m.

Infrastructura rutieră modernizată va face legătura prin mai multe drumuri laterale cu drumul județean DJ 144 ce traversează satele dar și cu bazele sportive de la Aricești și Nedelea, fiind în acest fel și o “rută ocolitoare” .

Totodată, pista de bicicletă propusă va fi interconecta și cu pista deja finalizată Aricești – Tg. Nou și, va reprezenta un alt beneficiu pentru comunitate. Termenul pentru realizarea lucrărilor asumat prin contract în baza licitației este de 12 luni.

Cel de-al doilea proiect este cel de construire a Capelei funerare și trapeză în satul Tg. Nou, unde s-au trasat și demarat lucrările: construire capelă funerară, trapeză, alei și împrejmuire la Tg. Nou pe terenul adiacent bisericii Sfinții Voievozi.

Și acest proiect are termen de execuție de 12 luni.

„Mulțumesc colegilor mei din Primărie pentru derularea tuturor pașilor necesari demarării acestor lucrări, consilierilor locali care au votat aceste proiecte și în special dlui viceprimar Cristian Bratasanu care, în cazul proiectului de la Tg Nou, a dedicat timp și efort deosebit în toate fazele de până acum: proiectare, obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare etc”, a scris edilul comunei Ariceștii Rahtivani, George Orbu.