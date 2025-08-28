- Publicitate -

Două proiecte importante, demarate, zilele acestea, în Ariceștii Rahtivani

Georgiana Kelemen
Autor: Georgiana Kelemen

Data:

Două proiecte importante au fost demarate, zilele acestea, în Ariceștii Rahtivani. este vorba despre modernizarea drumului de exploatare între DN 72 – Steoenești și DJ 101I – Nedelea și construirea Capelei funerare li trapeză în satul Târgșoru Nou.

- Publicitate -

Primarul comunei Ariceștii Rahtivani a postat, pe pagina personală de Facebook, un mesaj prin care anunță demararea a două proiecte foarte importante pentru cetățenii localității.

Primul proiect este cel de modernizare a drumului de exploatare între DN 72 – Stoenești, pe lângă canal- Leaotul Nou și DJ 101I – Nedelea.

În primul proiect, drumul modernizat /asfaltat in lungime de 8.0 km are prevăzuta si o pistă de bicicletă iluminată cu lămpi solare /panouri fotovoltaice si va avea lățimea totală (drum + pista bicicleta) de 5.0 m.

Administrație

Primăria Ploiești se împrumută pentru tramvaie noi

Primăria Ploiești intenționează achiziționarea a 20 de tramvaie noi. Valoarea estimată a proiectului privind reînnoirea flotei de tramvaie este de 50 de milioane de...
- Publicitate -

Infrastructura rutieră modernizată va face legătura prin mai multe drumuri laterale cu drumul județean DJ 144 ce traversează satele dar și cu bazele sportive de la Aricești și Nedelea, fiind în acest fel și o “rută ocolitoare” .

Totodată, pista de bicicletă propusă va fi interconecta și cu pista deja finalizată Aricești – Tg. Nou și, va reprezenta un alt beneficiu pentru comunitate. Termenul pentru realizarea lucrărilor asumat prin contract în baza licitației este de 12 luni.

Cel de-al doilea proiect este cel de construire a Capelei funerare și trapeză în satul Tg. Nou, unde s-au trasat și demarat lucrările: construire capelă funerară, trapeză, alei și împrejmuire la Tg. Nou pe terenul adiacent bisericii Sfinții Voievozi.

- Publicitate -

Și acest proiect are termen de execuție de 12 luni.

„Mulțumesc colegilor mei din Primărie pentru derularea tuturor pașilor necesari demarării acestor lucrări, consilierilor locali care au votat aceste proiecte și în special dlui viceprimar Cristian Bratasanu care, în cazul proiectului de la Tg Nou, a dedicat timp și efort deosebit în toate fazele de până acum: proiectare, obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare etc”, a scris edilul comunei Ariceștii Rahtivani, George Orbu.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Ce au pățit barbugiii care blocau o stradă din Ploiești

2
După ce  Observatorul Prahovean a publicat imagini cu o...
Exclusiv

Cel mai tare chitarist român vine la Republik Fest cu show-ul Queen simfonic

0
A doua ediție a festivalului Republik Fest Ploiești 2025...
Exclusiv

Bătaie la Dumbrăvești. Tânăr de 17 ani, lovit cu bestialitate

0
Un adolescent de 17 ani, din comuna Dumbrăvești, a...
Exclusiv

Efectele măsurilor guvernului Bolojan asupra sistemului privat de sănătate

0
Măsurile fiscale dispuse de Guvernul Bolojan tind să genereze...
Exclusiv

Povestea lui Romeo Ștefan: Arbitru între viață și handbal

0
Romeo-Mihai Ștefan a crescut cu handbalul în sânge, apoi...
- Publicitate -

Știri noi

Național

Cresc impozitele pentru mașini și locuințe

0
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că baza de...
Eveniment

Legendara trupă Scorpions revine în România

0
Legendara trupă germană Scorpions revine în România într-un concert...
Auto-moto

De la 1 septembrie se scumpește rovinieta. Cresc și amenzile

0
Taxa de drum din România (rovinieta) se va scumpi...
Sport

Petrolul a transferat un mijlocaș format în Franța

0
Petrolul Ploiești l-a transferat pe Danel Dongmo, jucătorul camerunez...
Eveniment

Începe construcția containerelor modulare la școala Bassarabescu

0
Pentru a rezolva problema supraaglomerării școlii gimnaziale „I. A....
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
Emisiuni

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
Emisiuni

Șoferi inconștienți pe drumurile din Prahova

2
Invitații lui Marius Nica în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

1
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

12
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Lucrări suspendate la centrul de colectare de la Filipeștii de Pădure

Roxana Tănase -
Primăria Filipeștii de Pădure a suspendat lucrările la centrul...

Când revine canicula în Prahova. Anunțul ANM

Roxana Tănase -
După un episod cu temperaturi mult mai scăzute pentru...

Cum au afectat schimbările climatice producțiile agricole din Prahova

Roxana Tănase -
Seceta pedologică și fenomenul de arșiță au afectat grav,...

Cine trebuie să plătească pentru repararea terasei de la bloc

Roxana Tănase -
Viața la bloc nu este ușoară mai ales atunci...
- Publicitate -

Temperaturi neobișnuite în septembrie. Anunțul ANM

Roxana Tănase -
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo...

Pericol la un bloc din Ploiești. A început să cadă tencuiala

Roxana Tănase -
La un bloc situat în zona de Nord a...

Cod galben de inundații în zona de munte din Prahova

Roxana Tănase -
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA)...

Dispensarul din Dârvari, redeschis după modernizare

Georgiana Kelemen -
O veste bună pentru locuitorii satelor Dârvari, Coslegi, Radila...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean