Lucrări suspendate la centrul de colectare de la Filipeștii de Pădure

Primăria Filipeștii de Pădure a suspendat lucrările la centrul de colectare prin aport voluntar, care urma să fie realizat în satul Dițești. Asta după ce finanțarea investiției, care urma să fie asigurată cu fonduri europene din PNRR, a fost suspendată. La cererea locuitorilor din zonă, până la reluarea finanțării prin PNRR, Primăria Filipeștii de Pădure încearcă să găsească un nou amplasament.

Proiectul privind realizarea centrului de colectare prin aport voluntar a fost demarat în mandatul trecut și urma să fie realizat în satul Dițești.

Locuitorii din zonă și-au exprimat însă nemulțumirea, crezând că în zonă ar urma să fie realizată o groapă de gunoi, lucru total fals.

„Au fost aduse două utilaje pentru a începe lucrărilor. Localnicii nu au știut despre acest demers și s-au opus”, ne-a semnalat un locuitor din Dițești.

Lucrări suspendate din lipsă de finanțare

Contactat telefonic, primarul comunei Filipeștii de Pădure, Ion Gabriel Frunză (PSD), susține că proiectul, demarat în vechiul mandat, prevedea realizarea unui centru de colectare cu aport voluntar.

Centrul urma să aibă destinația de colectare a deșeurilor voluminoase, precum mobila, aparatura electrică și electrocasnică uzată, precum și colectarea de deșeuri din construcții și demolări.

„Este vorba despre un centru de colectare cu aport voluntar, proiect depus de fosta administrație.

Momentan lucrările sunt suspendate. În momentul raportării către Ministerul Dezvoltării, gradul de realizare a lucrărilor era de 3%, iar potrivit Ordonanței privind prioritizarea unor proiecte, cele cu un progres mai mic de 30% sunt suspendate.

Oamenii au fost nemulțumiți de amplasarea centrului cu aport voluntar, chiar dacă respecta distanța de 200 de metri până la prima locuință, iar proiectul avea toate avizele.

Pentru că este suspendată finanțarea pentru acest proiect, Primăria încearcă găsirea unui alt amplasament. Ținem cont de părerile cetățenilor și până la reluarea finanțării vom face demersurile necesare pentru amplasarea centrului în altă locație, în urma consultării cetățenilor”, a precizat Ion Gabriel Frunză, primarul comunei Filipeștii de Pădure.

Categorii de deșeuri care pot fi colectate prin centrul cu aport voluntar

Centrele de colectare prin aport voluntar permit colectarea separată doar a unor tipuri de deșeuri, care nu pot fi colectateîn pubelele individuale.

Astfel, aceste centre de colectare cu aport voluntar sunt destinate pentru deșeurile voluminoase, cum ar fi mobila, aparatura electrică și electrocasnică uzată, baterii, deșeuri de grădină (vegetație uscată) sau deșeuri din construcții și demolări.

Proiectul privind construirea unui astfel de centru de colectare cu aport voluntar prevede realizarea de platforme betonate, pe care vor fi amplasate containere pentru depozitarea provizorie a deșeurilor voluminoase, existând prevăzut un flux de golire a acestora.

Totodată, investiția prevede amplasarea de stâlpi de iluminat și camere de luat vederi pentru prevenirea unor incidente, dar și o zonă de protecție cu spații verzi.

Valoarea unui astfel de proiect este de aproximativ 4,5 milioane de lei.