Când revine canicula în Prahova. Anunțul ANM

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

După un episod cu temperaturi mult mai scăzute pentru această perioadă, meteorologii au anunțat că vom avea parte din nou caniculă. La Ploiești mercurul în termometre va urca, treptat, la temperaturi maxime de peste 34… 35 de grade Celsius.

Vremea a fost cu mult mai rece în această perioadă față de temperaturile normale pentru finele lunii august.

La Ploiești, temperatura minimă a coborât până la 7… 9 grade Celsius, în timp ce la munte, la Vârful Omu, nu au lipsit ninsorile. (Detalii AICI).

Vestea bună este că, treptat, vor reveni temperaturile caniculare. La Ploiești, în weekend, mercurul în termometre va urca până la 33 de grade Celsius, pentru ca, pe parcursul săptămânii viitoare să avem parte de temperaturi maxime de peste 35 de grade Celsius.

Cum va fi vremea la munte în Prahova

La munte, la Cota 2.000 din Sinaia, vremea se menține rece în această săptămână, iar temperaturile minime vor fi de -2… 0 grade Celsius. Temperaturile maxime nu vor depăși 11… 13 grade Celsius.

Săptămâna viitoare, în schimb, mercurul în termometre va urca la 15… 16 grade Celsius, însă revin ploile.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni.

Cum va fi vremea până pe 01.09.2025

Valorile termice, potrivit ANM, se vor situa în general în jurul celor normale pentru această săptămână, posibil ușor mai coborâte, local, în extremitatea de sud și de est a țării, precum și în centru.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 01.09.2025 – 08.09.2025

Temperaturile medii vor fi, potrivit ANM, mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele sudice.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în regiunile sudvestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval.

Cum va fi vremea în săptămâna 08.09.2025 – 15.09.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sudice și sud-vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în toate regiunile, dar mai ales în jumătatea vestică a teritoriului.

Cum va fi vremea în săptămâna 15.09.2025 – 22.09.2025

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sud-vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării

