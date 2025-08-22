Pericol la un bloc din Ploiești. A început să cadă tencuiala

La un bloc situat în zona de Nord a Ploieștiului a început să se desprindă tencuiala. „Doamne-ferește să nu fie rănită vreo persoană”, ne-a semnalat situația un ploieștean. Responsabilitatea pentru efectuarea reparațiilor aparține strict de asociația de proprietari.

- Publicitate -

„La un bloc de pe strada Arinului, din zona de Nord a Ploieștiului, „se curăță” tencuiala. Au început să se desprindă bucăți de pe fațada blocului și din zona balcoanelor. Doamne-ferește să fie rănită vreo persoană.

Administratorul blocului știe, președintele blocului știe, nu se iau măsuri până nu o să fie cineva rănit sau, mai rău, să fie omorât”, ne-a scris cititorul Observatorulph.ro, care ne-a trimis imagini din zonă.

Cine suportă reparațiile

Când vine vorba de reabilitarea fațadei blocului, întreaga responsabilitate este în sarcina asociației de proprietari, iar decizia cu privire la execuția lucrărilor este luată în cadrul adunării generale a proprietarilor.

Viața Prahovei Dispensarul din Dârvari, redeschis după modernizare O veste bună pentru locuitorii satelor Dârvari, Coslegi, Radila și Pantazi este aceea că modernizarea dispensarului uman s-a terminat și a fost redeschis. Rezultatul...

- Publicitate -

Toate lucrările sunt suportate din fondul de reparații, prin contribuția tuturor proprietarilor din imobil, cheltuielile fiind repartizate pe apartament, nu pe numărul de persoane.

tencuiala a început să se desprindă de pe pereții exteriori. În astfel de situații, lucrările sunt suportate din fondul de reparații al asociației de proprietari.

Costurile vor fi diferențiate în funcție de cota parte indiviză. Comitetul executiv al asociației de proprietari fundamentează și prezintă adunării generale suma anuală necesară pentru constituirea sau completarea fondului de reparații.

- Publicitate -

Sumele la fondul de rulment care se alimentează în avans, în tranșe lunare egale, prevăzute în lista de plată a cheltuielilor asociației de proprietari. (Detalii AICI)