- Publicitate -

Pericol la un bloc din Ploiești. A început să cadă tencuiala

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

La un bloc situat în zona de Nord a Ploieștiului a început să se desprindă tencuiala. „Doamne-ferește să nu fie rănită vreo persoană”, ne-a semnalat situația un ploieștean. Responsabilitatea pentru efectuarea reparațiilor aparține strict de asociația de proprietari.

- Publicitate -

„La un bloc de pe strada Arinului, din zona de Nord a Ploieștiului, „se curăță” tencuiala. Au început să se desprindă bucăți de pe fațada blocului și din zona balcoanelor. Doamne-ferește să fie rănită vreo persoană.

Administratorul blocului știe, președintele blocului știe, nu se iau măsuri până nu o să fie cineva rănit sau, mai rău, să fie omorât”, ne-a scris cititorul Observatorulph.ro, care ne-a trimis imagini din zonă.

Cine suportă reparațiile

Când vine vorba de reabilitarea fațadei blocului, întreaga responsabilitate este în sarcina asociației de proprietari, iar decizia cu privire la execuția lucrărilor este luată în cadrul adunării generale a proprietarilor.

Viața Prahovei

Dispensarul din Dârvari, redeschis după modernizare

O veste bună pentru locuitorii satelor Dârvari, Coslegi, Radila și Pantazi este aceea că modernizarea dispensarului uman s-a terminat și a fost redeschis. Rezultatul...
- Publicitate -

Toate lucrările sunt suportate din fondul de reparații, prin contribuția tuturor proprietarilor din imobil, cheltuielile fiind repartizate pe apartament, nu pe numărul de persoane.

tencuiala a început să se desprindă de pe pereții exteriori. În astfel de situații, lucrările sunt suportate din fondul de reparații al asociației de proprietari.

Costurile vor fi diferențiate în funcție de cota parte indiviză. Comitetul executiv al asociației de proprietari fundamentează și prezintă adunării generale suma anuală necesară pentru constituirea sau completarea fondului de reparații.

- Publicitate -

Sumele la fondul de rulment care se alimentează în avans, în tranșe lunare egale, prevăzute în lista de plată a cheltuielilor asociației de proprietari. (Detalii AICI)

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Petre Ghițeanu, profesorul care ascultă lemnul

0
Într-o vreme în care lumea pare tot mai grăbită,...
Exclusiv

Muniție produsă în Prahova pentru războiul din Ucraina

0
Din septembrie, Uzina Mecanică Plopeni intră într-o nouă eră...
Exclusiv

Femeie bătută în fața unei scări de bloc din Ploiești VIDEO

0
O femeie a fost bătută de concubinul său, în...
Exclusiv

Localități din Prahova care pot pierde statutul de oraș și comună

2
Mult controversata propunere de comasare a unor comune, dar...
Exclusiv

Ploiești, orașul păcănelelor. Ce spun clienții sălilor de jocuri

1
Pe străzile din zona de nord a Ploieștiului, imaginea...
- Publicitate -

Știri noi

Exclusiv

Petre Ghițeanu, profesorul care ascultă lemnul

0
Într-o vreme în care lumea pare tot mai grăbită,...
Eveniment

Ro alert de furtună în Ploiești și alte 32 de localități

0
ISU a transmis vineri seară un mesaj Ro Alert...
Eveniment

Ro alert de incendiu cu degajări mari de fum la Mizil

0
Locuitorii din Mizil au primit vineri, 22 august, un...
Auto-moto

Accident în Brebu. Un copil pe trotinetă electrică a intrat într-o mașină

0
Un accident rutier mai puțin obișnuit, cu o trotinetă,...
Exclusiv

Muniție produsă în Prahova pentru războiul din Ucraina

0
Din septembrie, Uzina Mecanică Plopeni intră într-o nouă eră...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
Emisiuni

Șoferi inconștienți pe drumurile din Prahova

2
Invitații lui Marius Nica în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Evenimente pe malul Dâmbului, la Ploiești? Da, se poate!

0
Când spui Dâmbu te gândești la un pârâu care...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
Opinii Voxpublica

Drumul Ploiești – Toplița, un coșmar de șase ore!

9
Drumurile României sunt insuficiente pentru numărul autovehiculelor care circulă...
Opinii Voxpublica

De ce Bolojan nu taie de la toți? Pentru că nu-l lasă legea!

9
Pachetul de măsuri fiscale luate de Guvernul Bolojan, denumite...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Cod galben de inundații în zona de munte din Prahova

Roxana Tănase -
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA)...

Dispensarul din Dârvari, redeschis după modernizare

Georgiana Kelemen -
O veste bună pentru locuitorii satelor Dârvari, Coslegi, Radila...

50 de elevi din Blejoi, în tabără gratuită la mare

Observatorul Prahovean -
Miercuri, 20 august, 50 de copii din Blejoi, care...

Cum poți contesta întreținerea la bloc în Ploiești

Roxana Tănase -
Una dintre problemele reclamate cel mai des când vine...
- Publicitate -

Au început lucrările de extindere a rețelei de canalizare în Valea Călugărească, lotul 2

Georgiana Kelemen -
Proiectul de extindere a rețelei de canalizare menajeră în...

Când poate să-ți intre administratorul de bloc în apartament

Roxana Tănase -
Viața la bloc vine la pachet cu o serie...

Zilele orașului Băicoi, 22-24 august, în parcul central

Georgiana Kelemen -
Zilele orașului Băicoi au loc weekendul acesta, 22-24 august,...

Cum va fi vremea la Ploiești. Temperaturi de -3 grade la munte

Roxana Tănase -
După o perioadă caniculară, la Ploiești vremea a venit...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean