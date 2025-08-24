- Publicitate -
Cine trebuie să plătească pentru repararea terasei de la bloc

Viața la bloc nu este ușoară mai ales atunci când apar cheltuieli neprevăzute cum ar fi repararea terasei. În acest caz, lucrările vor fi efectuate din fondul de reparații, prin contribuția tuturor proprietarilor din bloc.

„Locuiesc la parterul unui bloc din zona de Vest din Ploiești. Administratorul blocului ne-a anunțat că se vor opri lunar bani pentru fondul de reparații pentru reabilitarea terasei blocului, pentru că au apărut infiltrații la ultimul etaj.

Am solicitat câteva date cu privire la costuri, dar nu mi s-au oferit, pe motiv că vor fi furnizate datele după ce asociația va primi oferte de la firme.

Este normal să ni se solicite bani suplimentari la fondul de reparații? Este vorba de terasa blocului, iar eu locuiesc la parter”, ne-a scris un cititor.

Fond de reparații pentru terasă

„Pentru reabilitarea terasei blocului, toți proprietarii din bloc, inclusiv cei de la parterul blocului, trebuie să plătească pentru executarea lucrărilor.

Lucrările vor fi suportate din fondul de reparații. Aceste cheltuieli vor fi repartizate pe cotă parte indiviză. Practic costurile se vor împărți pe fiecare apartament”, a explicat Aurel Răileanu, administrator de bloc.

Lucrările  trebuie să fie aprobate în cadrul adunării generale a proprietarilor, cea care va selecta, de altfel, oferta cea mai avantajoasă pentru executarea lucrărilor.

Fondul de reparații este stabilit anual de către fiecare asociație în momentul în care este aprobat bugetul de venituri și cheltuieli. (Detalii AICI).

Există însă situații, când vorbim de lucrări urgente, când poate fi suplimentată suma la fondul de rulment.

Cu sau fără autorizație

Pentru acest timp de lucrări, de reabilitare a terasei blocului, va fi necesară autorizație din partea Primăriei în cazul în care, prin soluția tehnică propusă se modifică forma inițială a terasei.

La încheierea contractului cu firma care execută lucrările extrem de importată este durata garanției, astfel încât să fie prevenite eventuale costuri suplimentare în cazul în care apar deficiențe de execuție ulterior.

Miercuri, 20 august, 50 de copii din Blejoi, care...

Cum poți contesta întreținerea la bloc în Ploiești

Roxana Tănase -
Una dintre problemele reclamate cel mai des când vine...

Au început lucrările de extindere a rețelei de canalizare în Valea Călugărească, lotul 2

Georgiana Kelemen -
Proiectul de extindere a rețelei de canalizare menajeră în...

Când poate să-ți intre administratorul de bloc în apartament

Roxana Tănase -
Viața la bloc vine la pachet cu o serie...

