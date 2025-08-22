Cod galben de inundații în zona de munte din Prahova

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o atenționare de cod galben de inundații, inclusiv pentru zona de munte din Prahova.

Atenționarea INHGA este valabilă în intervalul vineri, 22 august 2025, ora 12:00 – sâmbătă 23 august, ora 09:00.

Potrivit INHGA, în acest interval, sunt posibile „scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenție”.

La nivelul județului, atenționarea vizează afluenți ai râului Prahova, dar și râul Teleajen, în zona de munte.

Reamintim faptul că ANM a emis, vineri, două atenționări de cod galben și portocaliu de ploi torențiale, vijelii și căderi de grindină, avertizări valabile și în Prahova.