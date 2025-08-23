- Publicitate -

Temperaturi neobișnuite în septembrie. Anunțul ANM

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. În Prahova, în weekend, vom avea parte de un nou val de ploi, în special în zona de munte. Prima săptămână din septembrie aduce, în schimb, temperaturi mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval.

La Ploiești, temperaturile mai mici față de cele normale pentru această perioadă. Sâmbătă mercurul în termometre va urca doar până la 21 de grade Celsius. Tot sâmbătă este anunțat un nou val de ploi.

De abia de săptămâna viitoare, vremea începe, treptat, să se încălzească, iar temperaturile vor ajunge la 29… 31 de grade Celsius.

Cum va fi vremea la munte

La munte, valul de ploi va continua să-și facă simțită prezența, în weekend, iar mercurul în termometre va urca până la 13… 14 grede Celsius, în timp ce temperatura minimă se va menține la 3… 5 grade Celsius.

De săptămâna viitoare, în schimb, temperatura maximă va ajunge, treptat la valori de 17… 22 grade Celsius, în timp ce temperatura minimă va crește la 11 grade Celsius.

Cum va fi vremea în săptămâna 25.08.2025 – 01.09.2025

Valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în jumătatea nord-estică a țării, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile vestice și nord-vestice, dar și ușor deficitar în cele sudice și la munte, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Cum va fi vremea în săptămâna 01.09.2025 – 08.09.2025

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile sudice și sud-estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi local excedentare în regiunile nordice, dar și ușor deficitare în sud, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Cum va fi vremea în săptămâna 08.09.2025 – 15.09.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în regiunile sudice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele specifice.

Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Cum va fi vremea în săptămâna 15.09.2025 – 22.09.2025

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile sudice și sud-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

