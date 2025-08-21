- Publicitate -
Foto cu caracter ilustrativ

Cum poți contesta întreținerea la bloc în Ploiești

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Una dintre problemele reclamate cel mai des când vine vorba de asociațiile de proprietari din Ploiești o reprezintă modul de calcul privind cota de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari. Calculul cotei de contribuție la cheltuielile asociațiației de proprietari poate fi, însă, contestat.

- Publicitate -

Din articol

„De mai multe luni solicit la asociația de proprietari să prezinte defalcat cheltuielile. De fiecare dată m-am lovit de refuzul categoric al administratorului de bloc, care consideră că nu este obligat să afișeze documentele cu privire la cheltuieli.

Ce pot să fac? Pot să contest cheltuielile? Am solicitat datele, dar m-am lovit de refuzul categoric”, ne-a scris un ploieștean care locuiește în zona de vest a Ploieștiului.

Proprietarii de apartamente din Ploiești au dreptul să primească explicații cu privire la calculul cotei de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari.

Exclusiv

Criza apei în Prahova. Scuzele lui Nanu și explicația Hidro Prahova

De ce nu curge apa la robinete în multe localități din Prahova? Observatorul Prahovean prezintă astăzi explicația directorului Hidro Prahova, dar și scuzele publice...
- Publicitate -

Una dintre obligațiile asociațiilor de proprietari o reprezintă afișarea, la loc vizibil, a documentelor care vizează calculul contribuției la cheltuieli. În plus, cuantumul cheltuielilor de la bloc pot fi contestate în anumite condiții.

Termen pentru contestații

Proprietarii de apartamente au dreptul, conform legii privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, să conteste în scris modul de calcul.

„Proprietarii din condominii au dreptul să primească explicaţii cu privire la calculul cotei de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari şi, după caz, să o conteste în scris în termen de 10 zile de la afişarea listei de plată.

- Publicitate -

Preşedintele asociaţiei de proprietari este obligat să răspundă, în scris, la contestaţie în termen de 10 zile de la primirea acesteia”, se precizează în lege.

Unde pot fi depuse notificări

În cazul în care preşedintele sau administratorul nu ia toate măsurile necesare în scopul facilitării accesului proprietarilor la documentele contabile sau la orice alt document al asociaţiei de proprietari, conform legii, proprietarii au dreptul de a notifica despre aceasta comitetul executiv şi cenzorul/comisia de cenzori.

În situaţia nesoluţionării sau a soluţionării necorespunzătoare a solicitărilor notificate în termen de 10 zile de la depunerea acestora, proprietarii se pot adresa compartimentului care se ocupă de asociațiile de proprietari din cadrul Primăriei Ploiești.

Viața Prahovei

Au început lucrările de extindere a rețelei de canalizare în Valea Călugărească, lotul 2

Proiectul de extindere a rețelei de canalizare menajeră în comuna Valea Călugărească, lotul 2, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României,...
- Publicitate -

Unde pot fi depuse sesizări

În cazul în care o hotărâre a adunării generale a asociaţiei de proprietari, o decizie a comitetului executiv sau a preşedintelui este contrară prevederilor prezentei legi sau este de natură să prejudicieze interesele proprietarilor, aceştia sau orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său poate sesiza:

  • cenzorul/comisia de cenzori,
  • compartimentul din cadrul Primăriei Ploiești
  • instanţelor judecătoreşti – poate fi solicitată anularea în tot sau în parte a hotărârii/deciziei şi/sau repararea pagubei cauzate.

„Orice persoană sau orice proprietar care se consideră vătămată/vătămat într-un drept al său din cauza neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a atribuţiilor de către preşedinte, membri ai comitetului executiv, cenzor/comisia de cenzori sau de către administrator se poate adresa în scris compartimentelor din cadrul primăriei, după caz, instanţelor judecătoreşti”, se precizează în Legea 198/2018.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Șoferi agresivi filmați în trafic. Câți au rămas fără permis

0
La zece luni de la lansarea platformei Ministerului Afacerilor...
Exclusiv

Criza apei în Prahova. Scuzele lui Nanu și explicația Hidro Prahova

0
De ce nu curge apa la robinete în multe...
Exclusiv

Cât au costat microbuzele electrice cumpărate de CJ Prahova

1
În doi ultimii doi ani, Consiliul Județean Prahova a...
Exclusiv

Este justificat boicotul consilierilor împotriva lui Polițeanu?

6
Observatorul Prahovean a lansat un nou sondaj de opinie...
Exclusiv

Protest spontan la Uzina Mecanică Plopeni

2
A fost protest spontan al angajaților de la Uzina...
- Publicitate -

Știri noi

Exclusiv

Șoferi agresivi filmați în trafic. Câți au rămas fără permis

0
La zece luni de la lansarea platformei Ministerului Afacerilor...
Exclusiv

Criza apei în Prahova. Scuzele lui Nanu și explicația Hidro Prahova

0
De ce nu curge apa la robinete în multe...
Eveniment

Șofer din Argeș, surprins pe contrasens pe DN1, drumul spre Sinaia

0
Din nou inconștiență la volan, pe un drum din...
Eveniment

Bărbat reținut după ce și-a lovit câinele cu un fier în cap

0
Un bărbat din Gorgota, în vârstă de 45 de...
Administrație

A început marcarea copacilor din Ploiești care vor fi tăiați

0
După modelul clădirilor cu bulină roșie, arborii uscați din...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Șoferi inconștienți pe drumurile din Prahova

2
Invitații lui Marius Nica în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Evenimente pe malul Dâmbului, la Ploiești? Da, se poate!

0
Când spui Dâmbu te gândești la un pârâu care...
Emisiuni

Cascadorii periculoase pe drumurile din Prahova

0
Jurnaliștii Claudiu Vasilescu și Ștefan Vlăsceanu  au fost invitații...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Drumul Ploiești – Toplița, un coșmar de șase ore!

7
Drumurile României sunt insuficiente pentru numărul autovehiculelor care circulă...
Opinii Voxpublica

De ce Bolojan nu taie de la toți? Pentru că nu-l lasă legea!

5
Pachetul de măsuri fiscale luate de Guvernul Bolojan, denumite...
Opinii Voxpublica

Ciolacu a tipărit iluzii, Bolojan taie, sinecurile prosperă

3
Românii urlă azi la Bolojan că le taie din...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Au început lucrările de extindere a rețelei de canalizare în Valea Călugărească, lotul 2

Georgiana Kelemen -
Proiectul de extindere a rețelei de canalizare menajeră în...

Când poate să-ți intre administratorul de bloc în apartament

Roxana Tănase -
Viața la bloc vine la pachet cu o serie...

Zilele orașului Băicoi, 22-24 august, în parcul central

Georgiana Kelemen -
Zilele orașului Băicoi au loc weekendul acesta, 22-24 august,...

Cum va fi vremea la Ploiești. Temperaturi de -3 grade la munte

Roxana Tănase -
După o perioadă caniculară, la Ploiești vremea a venit...
- Publicitate -

Trafic aglomerat pe DN1 Brașov – Ploiești. Rute ocolitoare

Roxana Tănase -
Centrul Infotrafic a anunțat, duminică, trafic intens pe DN1,...

Când se reține CASS pentru pensionarii cu handicap

Roxana Tănase -
Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a făcut noi...

Cheltuieli la întreținere, chiar dacă nu locuiești în apartament

Roxana Tănase -
Chiar dacă nu locuiești în apartament, lunar, trebuie să...

Deportat, umilit de lege. A pierdut 10% din toată pensia pentru CASS

Roxana Tănase -
Un pensionar din Prahova a trăit un adevărat șoc...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean