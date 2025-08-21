Cum poți contesta întreținerea la bloc în Ploiești

Una dintre problemele reclamate cel mai des când vine vorba de asociațiile de proprietari din Ploiești o reprezintă modul de calcul privind cota de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari. Calculul cotei de contribuție la cheltuielile asociațiației de proprietari poate fi, însă, contestat.

„De mai multe luni solicit la asociația de proprietari să prezinte defalcat cheltuielile. De fiecare dată m-am lovit de refuzul categoric al administratorului de bloc, care consideră că nu este obligat să afișeze documentele cu privire la cheltuieli.

Ce pot să fac? Pot să contest cheltuielile? Am solicitat datele, dar m-am lovit de refuzul categoric”, ne-a scris un ploieștean care locuiește în zona de vest a Ploieștiului.

Proprietarii de apartamente din Ploiești au dreptul să primească explicații cu privire la calculul cotei de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari.

Una dintre obligațiile asociațiilor de proprietari o reprezintă afișarea, la loc vizibil, a documentelor care vizează calculul contribuției la cheltuieli. În plus, cuantumul cheltuielilor de la bloc pot fi contestate în anumite condiții.

Termen pentru contestații

Proprietarii de apartamente au dreptul, conform legii privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, să conteste în scris modul de calcul.

„Proprietarii din condominii au dreptul să primească explicaţii cu privire la calculul cotei de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari şi, după caz, să o conteste în scris în termen de 10 zile de la afişarea listei de plată.

Preşedintele asociaţiei de proprietari este obligat să răspundă, în scris, la contestaţie în termen de 10 zile de la primirea acesteia”, se precizează în lege.

Unde pot fi depuse notificări

În cazul în care preşedintele sau administratorul nu ia toate măsurile necesare în scopul facilitării accesului proprietarilor la documentele contabile sau la orice alt document al asociaţiei de proprietari, conform legii, proprietarii au dreptul de a notifica despre aceasta comitetul executiv şi cenzorul/comisia de cenzori.

În situaţia nesoluţionării sau a soluţionării necorespunzătoare a solicitărilor notificate în termen de 10 zile de la depunerea acestora, proprietarii se pot adresa compartimentului care se ocupă de asociațiile de proprietari din cadrul Primăriei Ploiești.

Unde pot fi depuse sesizări

În cazul în care o hotărâre a adunării generale a asociaţiei de proprietari, o decizie a comitetului executiv sau a preşedintelui este contrară prevederilor prezentei legi sau este de natură să prejudicieze interesele proprietarilor, aceştia sau orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său poate sesiza:

cenzorul/comisia de cenzori,

compartimentul din cadrul Primăriei Ploiești

instanţelor judecătoreşti – poate fi solicitată anularea în tot sau în parte a hotărârii/deciziei şi/sau repararea pagubei cauzate.

„Orice persoană sau orice proprietar care se consideră vătămată/vătămat într-un drept al său din cauza neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a atribuţiilor de către preşedinte, membri ai comitetului executiv, cenzor/comisia de cenzori sau de către administrator se poate adresa în scris compartimentelor din cadrul primăriei, după caz, instanţelor judecătoreşti”, se precizează în Legea 198/2018.