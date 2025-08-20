- Publicitate -
Foto cu caracter ilustrativ

Când poate să-ți intre administratorul de bloc în apartament

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Viața la bloc vine la pachet cu o serie de obligații. În anumite situații speciale, proprietarii de apartamente sunt obligați prin lege să permită accesul în lapartament. În caz contrar, în anumite situații, riscă să răspundă civil sau penal.

- Publicitate -

Din articol

Chiar dacă locuiești la bloc și ești proprietarul unui apartament, în anumite situații ai obligația de a permite accesul în locuință a administratorului, președintelui sau al unui membru al comitetului executiv.

Acest lucru poate avea loc numai în anumitre condiții speciale, respectiv atunci când se impune inspectarea locuinței în cazul în care se impun lucrări de reparații pentru părțile comune.

„Locuiesc la bloc și administratorul susține că trebuie să-i permit accesul în locuință pentru înlocuirea coloanei de apă.

Eveniment

Motivul pentru care DNA Ploiești a fost desființată

Șeful DNA, Marius Voineag, susține că Serviciul Teritorial DNA Ploiești nu a fost desființat, ci reorganizat, potrivit presshub.ro. Vă reamintim că serviciul teritorial Pitești al...
- Publicitate -

Eu am executat lucrări de reparații recente în grupul sanitar, iar pentru efectuarea lucrărilor va trebui să spargă faianța”, reclamă un ploieștean care locuiește în zona de vest a orașului.

Preaviz și termen de urgență

Legea privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari prevede că, în anumite situații, proprietarul apartamentului este obligat să permită accesul administratorului, președintelui sau al oricărui membru al comitetului executiv al asociației.

Potrivit actului normativ, accesul în locuință este obligatoriu în cazul în care proprietarul a primit preaviz motivat scris cu cinci zile înainte de vizita în apartament.

- Publicitate -

Preavizul motivat, emis de comitetul executiv al asociației de proprietari, trebuie să aibă la bază faptul că sunt absolut necesare o serie de lucrări de construcții/reparații, după caz, în proprietatea proprietarului apartamentului.

Totodată, inspecția poate avea loc în momentul în care se impune înlocuirea unor elemente din proprietatea comună, la care se poate avea acces numai din respectiva proprietate individuală. În caz de urgență, termenul de preaviz poate să fie de 24 de ore.

Când poți răspunde civil sau penal

În cazul în care proprietarul nu permite accesul în proprietatea sa, acesta, potrivit Legii 1996/2018, poate răspunde civil și penal, după caz, pentru toate prejudiciile create proprietarilor afectați.

Viața Prahovei

Zilele orașului Băicoi, 22-24 august, în parcul central

Zilele orașului Băicoi au loc weekendul acesta, 22-24 august, în parcul central. Invitați de seamă, foc de artificii, cafenele, restaurante, parc de distracții, meșteri...
- Publicitate -

Lucrările de intervenție la elementele componente ale proprietății comune se execută în condiții stabilite de comun acord și consemnate printr-un acord semnat de către proprietar și asociația de proprietari.

Cine plătește eventuale prejudicii

Proprietarii din condominiu care suferă un prejudiciu ca urmare a executării lucrărilor sunt despăgubiți de către asociația de proprietari, din fondul de reparații.

În cazul în care prejudiciul este cauzat de către executantul lucrărilor de intervenție, persoană fizică/juridică, despăgubirea va fi recuperată de la acesta, în condițiile legii.

- Publicitate -

În situația în care, pe parcursul executării lucrărilor de intervenție este afectată în orice mod proprietatea individuală, cheltuielile necesare pentru aducerea la starea tehnică inițială sunt suportate fie de asociația de proprietari, fie de executantul lucrării.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Cât au costat microbuzele electrice cumpărate de CJ Prahova

1
În doi ultimii doi ani, Consiliul Județean Prahova a...
Exclusiv

Este justificat boicotul consilierilor împotriva lui Polițeanu?

4
Observatorul Prahovean a lansat un nou sondaj de opinie...
Exclusiv

Protest spontan la Uzina Mecanică Plopeni

2
A fost protest spontan al angajaților de la Uzina...
Exclusiv

Consilier din Filipeștii de Pădure acuză o amenințare ”îți dau cu bâta-n cap”

0
Ligia Bucurică, consilier local în comuna Filipeștii de Pădure...
Exclusiv

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

0
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
- Publicitate -

Știri noi

Administrație

Concurs pentru două posturi în cadrul Primăriei Ploiești

0
Administrația Serviciilor Sociale Comunitare (ASSC) din cadrul Primăriei Ploiești...
Economic

Centura Bușteni-Azuga. A fost emisă autorizația de construire

0
Pas important pentru viitoarea centură ocolitoare a stațiunilor de...
Eveniment

Motivul pentru care DNA Ploiești a fost desființată

1
Șeful DNA, Marius Voineag, susține că Serviciul Teritorial DNA...
Economic

Un nou lanț de supermarketuri intră în Prahova. Cine deține Annabella

0
Un nou lanț de supermarketuri intră în Prahova. Este...
Eveniment

Bărbat oprit la accidentul de pe A3 lovit de o ambulanță

0
Un bărbat care a oprit pe A3, la scurt...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Evenimente pe malul Dâmbului, la Ploiești? Da, se poate!

0
Când spui Dâmbu te gândești la un pârâu care...
Emisiuni

Cascadorii periculoase pe drumurile din Prahova

0
Jurnaliștii Claudiu Vasilescu și Ștefan Vlăsceanu  au fost invitații...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Drumul Ploiești – Toplița, un coșmar de șase ore!

3
Drumurile României sunt insuficiente pentru numărul autovehiculelor care circulă...
Opinii Voxpublica

De ce Bolojan nu taie de la toți? Pentru că nu-l lasă legea!

5
Pachetul de măsuri fiscale luate de Guvernul Bolojan, denumite...
Opinii Voxpublica

Ciolacu a tipărit iluzii, Bolojan taie, sinecurile prosperă

3
Românii urlă azi la Bolojan că le taie din...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Zilele orașului Băicoi, 22-24 august, în parcul central

Georgiana Kelemen -
Zilele orașului Băicoi au loc weekendul acesta, 22-24 august,...

Cum va fi vremea la Ploiești. Temperaturi de -3 grade la munte

Roxana Tănase -
După o perioadă caniculară, la Ploiești vremea a venit...

Trafic aglomerat pe DN1 Brașov – Ploiești. Rute ocolitoare

Roxana Tănase -
Centrul Infotrafic a anunțat, duminică, trafic intens pe DN1,...

Când se reține CASS pentru pensionarii cu handicap

Roxana Tănase -
Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a făcut noi...
- Publicitate -

Cheltuieli la întreținere, chiar dacă nu locuiești în apartament

Roxana Tănase -
Chiar dacă nu locuiești în apartament, lunar, trebuie să...

Deportat, umilit de lege. A pierdut 10% din toată pensia pentru CASS

Roxana Tănase -
Un pensionar din Prahova a trăit un adevărat șoc...

Avansis online și selfpoint, soluții inteligente pentru Târgșoru Vechi

Georgiana Kelemen -
Primăria Târgșoru Vechi a implementat Avansis.Online și Avansis.SelfPoint, două...

Cum va fi vremea în Prahova. Prognoza ANM

Roxana Tănase -
Vremea se menține caniculară în Prahova, cu temperaturi maxime...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean