Când poate să-ți intre administratorul de bloc în apartament

Viața la bloc vine la pachet cu o serie de obligații. În anumite situații speciale, proprietarii de apartamente sunt obligați prin lege să permită accesul în lapartament. În caz contrar, în anumite situații, riscă să răspundă civil sau penal.

Chiar dacă locuiești la bloc și ești proprietarul unui apartament, în anumite situații ai obligația de a permite accesul în locuință a administratorului, președintelui sau al unui membru al comitetului executiv.

Acest lucru poate avea loc numai în anumitre condiții speciale, respectiv atunci când se impune inspectarea locuinței în cazul în care se impun lucrări de reparații pentru părțile comune.

„Locuiesc la bloc și administratorul susține că trebuie să-i permit accesul în locuință pentru înlocuirea coloanei de apă.

Eu am executat lucrări de reparații recente în grupul sanitar, iar pentru efectuarea lucrărilor va trebui să spargă faianța”, reclamă un ploieștean care locuiește în zona de vest a orașului.

Preaviz și termen de urgență

Legea privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari prevede că, în anumite situații, proprietarul apartamentului este obligat să permită accesul administratorului, președintelui sau al oricărui membru al comitetului executiv al asociației.

Potrivit actului normativ, accesul în locuință este obligatoriu în cazul în care proprietarul a primit preaviz motivat scris cu cinci zile înainte de vizita în apartament.

Preavizul motivat, emis de comitetul executiv al asociației de proprietari, trebuie să aibă la bază faptul că sunt absolut necesare o serie de lucrări de construcții/reparații, după caz, în proprietatea proprietarului apartamentului.

Totodată, inspecția poate avea loc în momentul în care se impune înlocuirea unor elemente din proprietatea comună, la care se poate avea acces numai din respectiva proprietate individuală. În caz de urgență, termenul de preaviz poate să fie de 24 de ore.

Când poți răspunde civil sau penal

În cazul în care proprietarul nu permite accesul în proprietatea sa, acesta, potrivit Legii 1996/2018, poate răspunde civil și penal, după caz, pentru toate prejudiciile create proprietarilor afectați.

Lucrările de intervenție la elementele componente ale proprietății comune se execută în condiții stabilite de comun acord și consemnate printr-un acord semnat de către proprietar și asociația de proprietari.

Cine plătește eventuale prejudicii

Proprietarii din condominiu care suferă un prejudiciu ca urmare a executării lucrărilor sunt despăgubiți de către asociația de proprietari, din fondul de reparații.

În cazul în care prejudiciul este cauzat de către executantul lucrărilor de intervenție, persoană fizică/juridică, despăgubirea va fi recuperată de la acesta, în condițiile legii.

În situația în care, pe parcursul executării lucrărilor de intervenție este afectată în orice mod proprietatea individuală, cheltuielile necesare pentru aducerea la starea tehnică inițială sunt suportate fie de asociația de proprietari, fie de executantul lucrării.