Cum va fi vremea la Ploiești. Temperaturi de -3 grade la munte

Roxana Tănase
Roxana Tănase

Data:

După o perioadă caniculară, la Ploiești vremea a venit cu temperaturi ușor mai coborâte față de cele normale pentru această perioadă. La munte este anunțat un nou val de ploi în perioada următoare, iar temperaturile minime vor ajunge, în weekend, la -3 grade Celsius.

Valorile termice înregistrate la Ploiești în aceste zile sunt cu mult mai mici față de cele normale pentru această perioadă.

Mercurul în termometre va urca, marți, la valori de 23… 24 de grade Celsius, în timp ce temperatura minimă se va menține la 13 grade Celsius.

Miercuri și joi, temperatura maximă se va situa la 27… 30 de grade Celsius, însă va crește treptat vineri, pentru ca în weekend să avem parte de un nou val de ploi.

Temperaturi de – 3 grade Celsius la munte

La munte, la Cota 2000 din Sinaia, este anunțat un nou val de ploi în următoarele două zile. Temperatura maximă anunțată se situează la 7…9 grade Celsius, în timp ce temperatura minimă se va menține la 2… 3 grade Celsius.

Valul de ploi se va menține inclusiv în weekend, când sunt anunțate temperaturi minime de -3 grade Celsius.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni.

Cum va fi vremea până pe 25 august

„Valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână, în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile centrale”, a anunțat ANM.

Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile sudice, centrale și nordice, dar și ușor deficitar în vest, sud-vest și nord-est, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Cum va fi vremea în săptămâna 25.08.2025 – 01.09.2025

Cu excepția extremității de sud-vest a țării, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale, temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele specifice, mai ales în estul, nordul și centrul teritoriului.

Regimul pluviometric se va situa în general în jurul celui normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Cum va fi vremea în săptămâna 01.09.2025 – 08.09.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile sudice și sudvestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 08.09.2025 – 15.09.2025

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și sudice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va avea o tendință ușor deficitară în vestul, centrul și sudul țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
