Trafic aglomerat pe DN1 Brașov – Ploiești. Rute ocolitoare

Centrul Infotrafic a anunțat, duminică, trafic intens pe DN1, Brașov – Ploiești, în zona stațiunilor de pe Valea Prahovei. Pentru evitarea aglomerației, Centrul Infotrafic recomandă mai multe rute ocolitoare.

- Publicitate -

Traficul rutier s-a intensificat, duminică, pe DN1 Brașov – Ploiești, la finele minivacanței, potrivit Centrului Infotrafic.

„Se circulă în coloană pe DN 1 Brașov-Ploiești, între stațiunile Predeal și Bușteni, pe sensul către Ploiești, iar în celălalt sens între Poiana Țapului și Bușteni, a anunțat Centrul Infotrafic.

Aglomerație este semnalată și între Nistorești și Comarnic, în ambele direcții.

Național Se schimbă vremea. Furtuni și vijelii în jumătate de țară Meteorologii au emis mai multe alerte cod galben de instabilitate atmosferică pentru zeci de județe valabile de duminică, 17 august, și până luni dimineaţa....

- Publicitate -

Rute ocolitoare recomandate

Pentru evitarea timpului de așteptare în coloană, conducătorii auto sunt sfătuiți să opteze și pentru rute alternative!

Pentru DN 1 București – Ploiești – Brașov, pot fi folosite ca rute alternative următoarele artere rutiere:

București – Autostrada A3 – Ploiești – Cheia – DN 1A – Brașov;

București – Autostrada A1 – Pitești – Câmpulung – DN 73 – Râșnov;

București – DN 71 – Târgoviște – DN 72A – Câmpulung – DN 73 – Râșnov;

București – Târgoviște – DN 71 Sinaia.

Recomandări IGPR

Pentru siguranța participanților la trafic, în condițiile intensificării deplasărilor la revenirea din această perioadă a sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române recomandă conducătorilor auto să ia în considerare următoarele sfaturi:

- Publicitate -

creșterea distanței de siguranță între vehicule;

evitarea depășirii coloanelor auto;

planificarea cu atenție a traseului de parcurs și folosirea de rute alternative;

manifestarea respectului față de ceilalți participanți la trafic, semnalizând orice intenție de schimbare a benzii de circulație sau a direcției, după o asigurare corespunzătoare;

pe autostrăzi, semnalizarea din timp a intenției de schimbare a benzii de circulație și conducerea cu atenție sporită. Nu folosiți banda de urgență!

evitarea preocupărilor de natură a distrage atenția de la condus.

„În nicio situație, nu urcați la volan obosiți sau dacă au consumat alcool ori substanțe interzise!”, este recomandarea Centrului Infotrafic.