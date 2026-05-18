Universitatea Craiova, campioana României după 35 de ani

Universitatea Craiova a câștigat Superliga, după o pauză de 35 de ani. Oltenii i-au învins la scor, 5-0, pe clujenii de la Universitatea. Craiova a reușit eventul, după ce săptămâna trecută a câștigat și Cupa României.

Universitatea Craiova a câștigat titlul de campioană a României, după victoria categorică, scor 5-0, obținută pe teren propriu în fața formației Universitatea Cluj, potrivit Digi24.

Echipa craioveană a reușit astfel eventul, după ce a câștigat și Cupa României în acest sezon. Este primul titlu ajuns la Craiova după 35 de ani.

Oltenii au început perfect partida, iar David Matei a deschis scorul în minutul 3. Al-Hamlawi a majorat diferența în minutul 9, iar oaspeții au rămas în inferioritate numerică înainte de pauză, după eliminarea lui Oucasse Mendy, în minutul 42.

După reluare, Craiova a continuat să domine. Al-Hamlawi a înscris din nou, în minutul 48, Mekvabishvili a făcut 4-0 în minutul 59, iar Băsceanu a stabilit scorul final în minutul 79.

La finalul partidei, Alexandru Cicâldău a declarat că victoria reprezintă „un vis realizat pentru tot orașul” și că Universitatea Craiova a meritat titlul în acest sezon.

Succesul a declanșat sărbătoarea în Bănie, unde suporterii așteptau de peste trei decenii un nou titlu de campioană.