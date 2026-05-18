Se scumpește rovinieta de la 1 iulie. Cum s-ar putea calcula noile prețuri

Minsterul Transporturilor a anunțat că de la 1 iulie se scumpește rovinieta și a lansat în dezbatere publică noile tarife pentru a circula pe drumurile naționale.

În acest moment, șoferii de autoturisme plătesc în jur de 250 de lei pe an, însă taxa de la 1 iulie s-ar putea calcula în funcție de norma de poluare a vehiculului și de distanța parcursă.

Rovinieta va fi calculată în funcție de norma Euro a autovehiculului, deci cu cât vehiculul este mai vechi și generează mai multe emisii, cu atât taxa va fi mai mare.

Potrivit documentului, calculele se vor face și în funcție de tipul autovehiculului, de durata de utilizare a drumurilor naționale și de perioada în care staționează.

Pentru mașinile electrice se vor aplica cele mai mici tarife, fiind tratate ca cele din categoria EURO VI.

Diferențele mari se vor simți la vehiculele de transport marfă sau persoane, unde taxa este cu peste 50% mai mare în cazul variantelor intens poluante.

Pentru un autocar încadrat în clasa Euro III – 0, rovinieta anuală crește cu peste 1.500 de lei, de la 2.800 de lei cât este în prezent la 4.420 de lei.