Gruia Stoica intră în forță pe șinele românești, cu trenuri din Danemarca. Garniturile ar putea trece și prin Ploiești

Grampet Group, controlat de omul de afaceri Gruia Stoica, anunță că intr-un an și jumătate va intra pe toate rutele din România, cu trenuri moderne. Acestea ar putea trece și prin Gara Ploiești Vest. Noul operator de transport feroviar de călători este acum în proces de autorizare.

- Publicitate -

Observatorul Prahovean a stat de vorbă cu Radu Balcu, consilierul preşedintelui Grampet Group Gruia Stoica, despre noul proiect. Acesta ne-a declarat că birocrația este cea care îi ține în loc. Altfel, trenurile lor ar fi fost de mult pe șine. L-am întrebat pe reprezentantul grupului dacă Valea Prahovei va fi deservită de aceste trenuri. Răspunsul este DA.

„Am depus toate demersurile pentru înființarea unui operator de transport de pasageri, care să fie parte din grupul Grampet, pentru a intra în serviciul public. Este vorba despre trenuri de pasageri regulate, săptămânale. Pentru asta este nevoie de obținerea unui aviz al Consiliului Concurenței”.

- Publicitate -

Ploieștiul ar putea fi legat prin acest tren de Craiova, Sibiu și Constanţa/Năvodari

Potrivit reprezentanților Gramper Group, se încearcă deservirea tuturor zonelor țării. Noile trenuri ar putea trece în drumul lor spre Craiova și prin Ploiești, apoi să conecteze Bucureștiul. Sunt mai multe variante, dar rămâne de discutat în funcție de sloturile disponibile.

Potrivit site-ului Consiliului Concurenței, documentul a fost depus în data de 12 mai 2026. Atunci, Leon Railways SRL a notificat Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar (CNSDF) cu privire la intenţia de a opera noi servicii de transport feroviar de călători pe următoarele rute:

Bucureşti Nord – Vaslui – Iaşi

Bucureşti Nord – Bacău – Vereşti – Suceava

Craiova – Bucureşti Nord – Brăila – Galaţi

Craiova – Bucureşti Băneasa – Constanţa/Năvodari

Iaşi – Vaslui – Galaţi

Iaşi – Vaslui – Constanţa/Năvodari

Craiova – Bucureşti Nord – Braşov – Sibiu

Sibiu – Braşov- Bucureşti Băneasa – Constanţa/Năvodari”

După Consiliul Concurenței, se așteaptă aprobarea de la CFR Insfrastructură, în Noul Mers al Trenurilor. Toate acestea vin în aproximativ un an și jumătate.

- Publicitate -

„Trenul va fi folosit în special pe rutele neelectrificate ale țării. De asemenea va deservi și parte din locațiile unde grupul Grampet este deja existent. Noi avem o fabrică de modernizări de locomotive la Craiova, o fabrică pentru construcție de vagoane de marfă în zona Simeria și o fabrică pentru modernizări de vagoane de călători la Pașcani”, a mai declarat Radu Balcu.

80 de trenuri din Danemarca vor intra la noi pe șine

Grupul Grampet a achiziţionat din Danemarca 80 de trenuri IC4 pentru transportul de călători. Acestea sunt trenuri de lung parcurs, cu o capacitate de 250 de locuri.

„Sunt trenuri care au vechime de 15 ani, dar sunt într-o stare excepţională. Sunt trenuri care pot circula pe infrastructura noastră, aflată într-o continuă modernizare. Garniturile pot merge cu 200 km/h, însă infrastructura feroviară din România permite cel mult 160 km/h şi asta doar pe anumite coridoare. La momentul acesta, viteza medie de circulaţie a trenurilor de pasageri este de doar 40 km/h şi de aceea, cumva, şi noi trebuie să ne adaptăm la acest aspect”, a mai precizat Radu Balcu, pentru Observatorul Prahovean.

- Publicitate -

Leon, tren charter cu fotolii VIP și masaj în scaune

Grampet Group a lansat anul trecut trenul privat Leon, 100% românesc, fabricat la ElectroPutere Pașcani. Pentru a obține certificarea europeană, a parcurs peste 30.000 km de teste. În prezent, trenul este folosit în sistem charter, fiind pus la dispoziţia companiilor sau a organizatorilor de evenimente. În funcție de complexitatea evenimentului, chiria lui poate ajunge la 10.000-12.000 de euro.

” Îl punem la dispoziţia companiilor care sunt interesate să facă fie o surpriză angajaţilor, un teambuilding, fie pentru parteneri de evenimente. Acum două săptămâni am avut un parteneriat cu Loft şi am organizat o excursie la Constanţa. Vineri, 15 mai 2026, am avut un parteneriat cu domnul Dumitru Prunariu, pentru a-i duce pe cosmonauţi la Braşov, cu ocazia împlinirii a 45 de ani de la primul zbor în spațiu al unui român „, a explicat Radu Balcu, reprezentantul Grampet Group.

Citește și: Am respirat același aer cu mari astronauți internaționali. Povești din spațiu, pe șine românești, alături de Dumitru Prunariu

- Publicitate -

Trenul Leon are o zonă VIP, cu fotolii ergonomice, cu masaj în scaune. În total are 126 de locuri. Este un tren diesel, care poate funcționa și cu un ulei vegetal hidrogenat, care are o reducere de 90% a emisiilor de carbon. Deci are grijă de mediul înconjurător. Noi ne propunem să conectăm toată România, nu doar marile orașe, este dorința grupului Grampet.

Despre grupul Grampet

Gampet Group este prima multinațională românească, activând în domeniul dezvoltării de soluții integrate de transport de marfă și logistică. Are o activitate de 25 de ani pe piața locală și europeană, cu afaceri în Bulgaria, Ungaria, Croația Republica Moldova, Germania, Serbia, Grecia, Slovenia și Macedonia.

Grampet este cel mai mare grup feroviar și operator logistic privat din Europa Centrală și de Sud-Est. Operează 450 de locomotive, 20.000 de vagoane și transportă anual peste 15 milioane de tone de marfă.

- Publicitate -

De asemenea, grupul Grampet deține cel mai mare operator de transport feroviar de marfă, Grup Feroviar Român. Mai deține 4 fabrici în România și Ungaria. Aici construiește, repară și modernizează vehicule feroviare În plus, are și 5 terminale logistice, la granița cu Ucraina și Republica Moldova, dar și în București.