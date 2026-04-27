Ploieștiul s-a mobilizat pentru Carina: donații la meciul alPHa Prahova

Ultimul meci disputat pe teren propriu de echipa CS alPHa Prahova în acest sezon s-a transformat într-un eveniment care a depășit granițele sportului. Pe lângă victoria obținută în fața formației CSU Neptun Constanța, publicul prezent la Sala Sporturilor Olimpia din Ploiești s-a mobilizat într-o acțiune caritabilă pentru Carina Vasile, o tânără handbalistă aflată în tratament medical în Italia.

- Publicitate -

Victorie pe teren și mobilizare în tribune

Meciul disputat la Ploiești s-a încheiat cu scorul de 30–25 în favoarea echipei CS alPHa Prahova, care a controlat jocul încă din primele minute. La pauză, tabela arăta 18–12, iar diferența maximă a ajuns la opt goluri în repriza secundă.

Partida a fost ultima disputată pe teren propriu în acest sezon, iar atmosfera din tribune a fost una de spectacol, construită încă dinaintea startului meciului.

- Publicitate -

Acțiune caritabilă pentru Carina Vasile

Momentul central al serii a fost însă acțiunea caritabilă organizată în sprijinul Carinei Vasile, o tânără handbalistă din Câmpina care urmează un tratament medical complex în Italia.

În urma donațiilor strânse în sală, suma totală a ajuns la 6.300 de lei, demonstrând implicarea comunității locale și solidaritatea publicului prezent la eveniment.

Spectacol înainte de fluierul de start

Evenimentul a început cu o oră înainte de meci, când DJ-ii de la Retrologia au animat tribunele cu muzică și momente interactive pentru spectatori. Copiii prezenți au fost implicați în activități speciale organizate în pauza partidei.

- Publicitate -

De asemenea, Galeria Prahova a contribuit la atmosfera din sală printr-o coregrafie dedicată și prin susținerea constantă a echipei pe tot parcursul jocului.

Tinerii, implicați în viața sportivă locală

La eveniment au participat și elevi din mai multe unități de învățământ partenere, printre care Școala Gimnazială Măgurele, Școala Gimnazială Măgureni și Școala Gimnazială Nr. 2 Boldești.

Organizatorii au mai transmis că meciul a fost mai mult decât o simplă confruntare sportivă, devenind un moment de solidaritate și implicare civică.

- Publicitate -

Prin această seară, echipa alPHa Prahova a încheiat seria meciurilor de acasă din acest sezon nu doar cu o victorie, ci și cu un mesaj clar: sportul poate uni comunitatea în jurul unor cauze importante.