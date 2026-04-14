Un ploieștean favorit să preia Rapidul! Tehnicianul n-a antrenat niciodată Petrolul

Marius Măldărășanu este primul antrenor pe lista Rapidului, în cazul în care Costel Gîlcă nu-și îndeplinește obiectivul de a duce echipa în cupele europene. Momentan, echipa giuleșteană este pe locul trei, dar n-are nicio victorie în ultimele trei etape din play-off.

Măldărășanu (51 ani) este ploieștean get beget, format la Feroemail și Petrolul Teleajen, de unde a ajuns la Petrolul Ploiești. El a jucat doi ani (1996-1998) la formația fanion a județului, după care s-a transferat la Rapid, la dorința expresă a lui Mircea Lucescu.

Marius Măldărășanu a jucat nouă ani la Rapid

Ca fotbalist, Măldărășanu a activat nouă ani în Giulești, fiind unul dintre cei mai longevivi jucători ai echipei, cu peste 300 de meciuri jucate. El este acum în pole-position pentru a prelua Rapid, ca antrenor, după ce a petrecut patru ani și jumătate la Hermannstadt.

Măldărășanu n-a antrenat niciodată Petrolul, el având mandate la Astra Giurgiu și Metaloglobus. Dan Șucu, patronul Rapidului, a avut deja o discuție cu el, dar mutarea poate fi validată în funcție de ceea ce se va întâmpla cu Gîlcă. Acesta are ca obiectiv calificarea echipei în cupele europene și încă este pasibil de a reuși asta. Pe de altă parte, există informații conform cărora, Gîlcă n-ar vrea să mai continue, acuzând presiunea din Giulești, indiferent de ce se va întâmpla la finalul sezonului.

Nu a antrenat niciodată Petrolul

Măldărășanu, care locuiește în Ploiești, a promovat Hermannstadt în prima ligă și a calificat-o ulterior în finala Cupei României. El a demisionat de la Sibiu la finalul anului trecut și a avut posibilitatea de a prelua FC Botoșani și Unirea Slobozia, dar a refuzat să revină în circuit în mijlocul sezonului.

Deși e recunoscut ca ploieștean, ca fotbalist, el este asimilat mai mult ca fost rapidist, deoarece a făcut parte din cea mai bună echipă a Rapidului din ultimii 20 de ani, cea care a jucat în sferturile de finală ale Cupei UEFA, în 2006.

Din formația antrenată de Răzvan Lucescu, eliminată de Steaua, după o dublă egalitate, 1-1 și 0-0, a mai făcut parte un ploieștean, Nicolae Constantin. Acesta a ajuns ulterior antrenorul care a promovat Petrolul în SuperLigă în 2022, iar de trei ani activeză ca secund la PAOK Salonic.