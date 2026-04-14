De câte puncte mai are nevoie Petrolul pentru a scăpa de retrogradare?

Petrolul a obținut o victorie mare la Slobozia, în Duminica Paștelui, scor 2-1 (goluri Rareș Pop și Grozav, respectiv Albu), dar calculele retrogradării sunt în continuare destul de încurcate. Partida următoare, programată duminică, este vitală.

Următorul meci ar putea risipi însă una dintre dileme. Petrolul joacă duminică, 19 aprilie (ora 19.15), pe teren propriu, cu Hermannstadt, echipă aflată pe loc direct retrogradabil. În acest moment, între Petrolul și echipa sibiană sunt patru puncte. Un eventual succes al mări distanța la 7 puncte, care ar fi foarte greu de recuperat de sibieni în ultimele patru etape.

O victorie cu Hermannstadt scapă echipe de retrogradarea directă

Mai ales că programul lor este mai greu, Hermannstadt având trei meciuri în deplasare și două acasă, spre deosebire de Petrolul care are trei meciuri acasă și două în deplasare. În plus, Hermannstadt joacă cu FCSB, cea mai bună echipă din play-out, pe teren propriu, în vreme ce Petrolul o întâlnește în deplasare.

În concluzie, dacă Petrolul învinge Hermannstadt duminică, pe teern propriu, în proporție de 90-95 % este scăpată de retrogradarea directă.

Minim șapte puncte pentru a evita retrogradrea directă

Problema barajului rămâne însă. Anul trecut, FC Botoșani, prima echipă aflată deasupra liniei de baraj, s-a salvat cu 29 de puncte. Mergând pe același tipar, Petrolul ar mai avea nevoie de minimum șapte puncte, în următoarele cinci partide, pentru a rămâne în SuperLigă fără emoțiile barajului.

Asta înseamnă două victorii și un egal sau o victorie și patru egaluri. Garantat, cu trei victorii pe teren propriu, în meciurile cu Hermannstad, UTA și Oțelul, Petrolul scapă și de baraj, chiar și fără a aduce vreun punct din deplasare.

Rămâne însă de văzut cum se vor comporta și celelalte echipe. Aparent, fără emoții la un moment dat, Oțelul și Farul au intrat și ele în hora retrogradării. Farul a schimbat antrenorul luni, în locul lui Zicu venind Stoican, care va debuta contra FCSB-ului pe teren propriu.

Ultimul meci, pe teren propriu, poate fi o sărbătoare

Oțelul, Farul, Csikszereda și Petrolul au câte trei meciuri pe teren propriu. Și toate luptă să evite ultimul loc de baraj, socotind că Metaloglobus e deja retrogradată, iar Hermannstadt și Slobozia se vor lupta direct să evite al doilea loc care duce direct în Liga a II-a.

Farul și Csikszreda au un program mai dificil decât petrolul și Oțelul, prin faptul că întâlnesc FCSB pe teren propriu și pleacă cu a doua șansă contra actualei campioane. Un avantaj pentru Petrolul ar fi și faptul că joacă ultima etapă pe teren propriu, chiar cu Oțelul, iar prezența în fața propriilor fani oferă o altă încredere echipei. Sezonul se poate încheia cu o sărbătoare în weekendul pe 16 mai. Atunci este programată ultima etapă, care poate certifica prezența echipei în primul eșalon și pentru sezonul viitor, al cincilea la rând.

În eventualitatea nefericită a barajului, dubla manșă este programată pe 23 mai (turul), respectiv 30 mai (returul).

Program Petrolul – 22 puncte

Hermannstadt (acasă)

FCSB (deplasare)

UTA (acasă)

Botoșani (deplasare)

Oțelul (acasă)

Program Oțelul -24 puncte

UTA (acasă)

Botoșani (deplasare)

Metaloglobus (acasă)

Farul (acasă)

Petrolul (deplasare)

Program Farul – 23 puncte

FCSB (acasă)

UTA (deplasare)

Botoșani (acasă)

Oțelul (deplasare)

Metaloglobus (acasă)

Program Csikszereda -23 puncte

Slobozia (acasă)

Hermannstadt (deplasare)

FCSB (acasă)

UTA (deplasare)

Botoșani (acasă)

Program Slobozia – 19 puncte

Csikszereda (deplasare)

Metaloglobus (deplasare)

Hermannstadt (acasă)

FCSB (deplasare)

UTA (acasă)

Program Hermannstadt -18 puncte