Puștiul-minune de la Petrolul: Două goluri și o pasă decisivă în 35 de minute. Face zilnic naveta de la Mizil

Petrolul II, echipa secundă a Petrolului, care activează în liga a treia a ajuns la patru victorii consecutive. Fotbaliștii antrenați de Daniel Movilă au învins cu 6-2, în deplasare, formația Oțelul II, prin golurile marcate de Calin (13’), Guiu (57’), Argesanu Liviu (72’), Leescu (82’), Dumitriu (84’) și Leescu (88’).

Eroul meciului a fost tânărul atacant Rareș Leescu, în vârstă de 16 ani, care se anunță unul dintre fotbaliștii de mare viitor ai Petrolului. El a avut nevoie de numai 35 de minute pentru a da două goluri și o pasă de gol, fiind la prima sa dublă în liga a treia.

Rareș Leescu a debutat deja la echipa mare

Leescu a debutat deja la prima echipă a Petrolului, jucând titular în Cupa României, contra celor de la Sănătatea Cluj. Tânărul fotbalist, originar din Mizil, a semnat la începutul sezonului primul său contract de profesionist, el fiind un produs al Academiei Petrolul.

Meritele lui sunt cu atât mai mari cu cât, Rareș are un program destul de dificil. El vine dimineața pentru a lucre la sală la Ploiești, se întoarce la liceu la Mizil și revine după amiaza spre seară în oraș pentru antrenament. Practic, zilnic, tânărul fotbalist face de două ori drumul Mizil-Ploiești, dus întors. Cu microbuzul sau adus cu mașina de unul dintre părinți.

El joacă și la liga de tineret, acolo unde echipa Petrolului s-a calificat în semifinalele Cupei României, urmând a întâlni Rapid, pe 22 aprilie, în deplasare.

Antrenorul crede în viitorul lui

Antrenorul lui de la ambele echipe, Daniel Movilă, care conduce și Academia Petrolului crede că Rareș are toate calitățile pentru a ajunge un bun fotbalist. “Are forță, simțul porții, joc aerian, simte jocul și ține bine de minge. E un atacant de careu, un număr clasic 9, păstrând proporțiile în genul lui Cămătaru. Poate ajunge departe cu puțină șansă și multă muncă. Momentan, seriozitatea și ambiția nu-i lipsesc”, a declarat Movilă pentru Observatorul Prahovean.

În meciul de ieri, la Petrolul II a debutat și Dragoș Toma, un alt puști de 16 ani, remarcat la echipa U17 a Petrolului, iar Liviu Argeșanu, născut în 2010 a reușit său primul gol în liga a treia. Au marcat de asemenea Alberto Călin și Sebastian Guiu, al patrulea meci consecutiv în care cei doi au marcat.

Grație rezultatului cu Oțelul II, echipa secundă a Petrolului este virtual matematic salvată de la retrogradare. Echipa se află pe locul 9 în clasament și mai are nevoie de un punct în ultimele cinci etape pentru a putea lua startul și în viitoare ediției.