Povestea fotbalistului de la Petrolul despre care Mircea Lucescu a spus că putea juca la orice echipă din lume

România se desparte azi de Mircea Lucescu, după două zile în care pe la capătâiul celui mai mare antrenor român s-au perindat peste 15.000 de oameni. Il Luce a murit pe 7 aprilie 2026, la 80 de ani, lăsând în urma sa o moștenire enormă.

Dincolo de faptul că a fost un antrenor cu 35 de trofee în palmares, doar Sir Alex Ferguson și Pep Guardiola au avut mai multe, Mircea Lucescu a fost și un jucător cu 64 de selecții la națională, căpitanul echipei României care a jucat la Campionatul Mondial din Mexic 1970.

Mihai Mocanu, cel mai bun fundaș stânga din istoria fotbalului românesc.

În echipa de atunci și-a făcut loc și un fotbalist ploieștean, despre care Mircea Lucescu a spus că ar fi putut juca în orice echipă a lumii. Este vorba despre Mihai Mocanu, declarat în 2000, cel mai bun fundaş stânga din istoria fotbalului românesc.

Mihai Mocanu, titular la Mondialul din Mexic

El a fost titular în toate meciurile de la Mondialul din Mexic, cu Brazilia, Anglia şi Cehoslovacia și în total a jucat 33 de partide pentru naționala României. La meciul cu Brazilia, petrolistul a avut misiunea de a-l marca pe Jairzinho, unul dintre cei mai buni jucători ai viitoarei campioane mondiale, pe care l-a subordonat cu intervenții aprige, aruncându-l de câteva ori în afara terenului.

De atunci i s-a spus “Nașul lui Jairzinho”. Mocanu a fost un fotbalist extrem de tenace, puternic și cu o bună lovitură de cap, desi măsura doar 1,76 metri. Și a fost declarant cel mai bun fundaș stânga din istoria României, el fiind dreptaci.

Mircea Lucescu a spus despre el că putea juca la orice echipă din lume

Mihai Mocanu a murit în 2009, răpus de un cancer la esofag. Avea doar 67 de ani și cu trei ani mai devreme îi fusese amputat un picior. La aflarea morții fostului său coleg de echipă, Mircea Lucescu a spus: „Mi-aţi dat cea mai proastă veste din ultimii foarte mulţi ani. În astfel de situaţii regreţi că nu ai putut face nimic pentru un astfel de om. Mihai Mocanu a fost un fotbalist uriaş, un om care a trăit discret. Un băiat de nota 10, care putea juca la orice echipă din lume”.

Mocanu s-a născut pe 24 februarie 1942, la Constanţa, dar a cunoscut gloria la Petrolul, unde a ajuns în 1963 şi unde a cucerit ultimul titlu de campioană al „găzarilor”, în 1966, sub conducerea lui Ilie Oană. Mocanu a jucat aproape toată cariera la Petrolul, 1963-1974 și 1974 -1976, între cele două intervale evoluând doi ani la Omonia Nicosia, în Cipru, unde a câștigat campionatul și Cupa.

A fost cetățean de onoare al orașului Ploiești

A strâns 201 meciuri și 6 goluri pentru Petrolul, pentru meritele sale fiind declarat cetățean de onoare al orașului Ploiești, iar în martie 2008 a fost decorat de Traian Băsescu, cu Ordinul «Meritul Sportiv» clasa a III-a, în semn de apreciere pentru participarea la Turneul Final al Campionatului Mondial de Fotbal din anul 1970 din Mexic şi pentru întreaga activitate.

Mihai Mocanu a antrenat Petrolul în Divizia B, pentru un sezon, și a mai stat pe bancă la Steaua Mizil, Metalul Plopeni și Conpet. Mihai Mocanu a avut un spirit curajos, fiind un fotbalist greu de depășit. Grație meritelor sale, numele său este prezent în imnul oficial al Petrolului: ”Iar de Mocanu ce să zic/Un jucător vestit/În față nu-i stătea nimic/Pe toți i-a umilit!”

Din păcate, ultimii ani din viața lui Mihai Mocanu au fost destul de chinuitori. Problemele de sănătate l-au determinat să se mute la Constanța, la fiica sa, unde a și decedat la 18 iunie 2007.

Generația Guadalajara 1970 se mută treptat în ceruri

Ploieșteanul Mihai Mocanu și Mircea Lucescu, care va fi înmormântat azi la Cimitirul Bellu, fac parte din echipa din ceruri a generației Guadalajara 1970.

Pe rând, Lajos Sătmăreanu (Steaua) – decedat în 2025 (81 ani), Nicolae Lupescu (Rapid) – decedat în 2017 (76 ani), Mihai Mocanu (Petrolul) – decedat în 2009 (67 ani), Dan Coe (Rapid) – decedat în 1981 (40 ani), Nicolae Dobrin (FC Argeş) – decedat în 2007 (60 ani), Florea Dumitrache (Dinamo) – decedat în 2007 (59 ani), Mircea Lucescu (Dinamo) – decedat în 2026 (80 ani), Mihai Ivăncescu (Steagul Roşu Brașov) – decedat în 2004 (61 ani), Augustin Deleanu (Dinamo) – decedat în 2014 (69 ani), Vasile Gergely (Dinamo) – decedat în 2020 (79 ani), Alexandru Neagu (Rapid) – decedat în 2010 (61 ani), Gheorghe Tătaru (Steaua) – decedat în 2004 (56 ani), Flavius Domide (UTA) – decedat în 2025 (79 ani), Nicolae Pescaru (Steagul Roşu) – decedat în 2019 (76 ani), Stere Adamache (Steagul Roşu) – decedat în 1978 (36 ani), Gheorghe Gornea (UTA) – decedat în 2005 (61 ani) au plecat la cele veșnice.

Din lotul României de acum 56 de ani mai trăiesc doar Rică Răducanu (79 de ani), Cornel Dinu (77 ani), Emeric Dembrovschi (80 ani), Radu Nunweiller (81 ani), Ion Dumitru (76 ani) și Marin Tufan (83 ani).