Mehmet Topal, răvășit de moartea lui Mircea Lucescu! Mesajul antrenorului Petrolului

- Publicitate -
Observatorul PrahoveanSport

Mehmet Topal, răvășit de moartea lui Mircea Lucescu! Mesajul antrenorului Petrolului

Autor: Mihai Popescu
Mehmet Topal s-a declarat devastat de moartea lui Mircea Lucescu. Tehnicianul Petrolului a avut o relație apropiată cu acesta, din perioada în care fostul selecționer al României antrena naționala Turciei.

- Publicitate -

În 2017, când Il Luce a semnat cu Federația de la Istanbul, Topal are 31 de ani și juca la Fenerbahce, clubul la care a evoluat cel mai mult în cariera sa (2012-2017). Lucescu a început reconstrucția naționalei Semilunei în jurul lui, ba chiar i-a dat și banderola de căpitan a echipei. Lângă actualul tehnician al Petrolului a început să crească noua generație a fotbalului turc.

Mircea Lucescu i-a dat lui Mehmet Topal banderola de căpitan la naționala Turciei
În mandatul lui Lucescu la naționala Turciei, încheiat în februarie 2019, Mehmet Topal a fost titular și punct fix în angrenajul echipei. Cariera lui la naționala pentru care a jucat de 81 de ori s-a terminat însă brusc după plecarea lui Lucescu. El n-a mai prins niciun meci la națională, până în 2022, când s-a lăsat de fotbal, sub tricoul lui Beșiktaș. De aici și aprecierea enormă față de fostul selecționer, decedat pe 7 aprilie 2026.

- Publicitate -

“Prezența ta a lăsat o amprentă adâncă, iar învățăturile tale mi-au luminat calea. A te cunoaște a fost un privilegiu, iar pierderea ta lasă un gol de nedescris. Odihnește-te în pace, suflet frumos, mare maestru!”, a fost mesajul lui Mehmet Topal public transmis de Topal, a doua zi după moartea lui Mircea Lucescu.

Turcul a jucat în 14 dintre cele 17 partide, disputate de otomani sub comanda lui Il Luce.

Il Luce a fost sfătuitorul din umbră al antrenorului de la Petrolul

Relația lor strânsă s-a păstrat și după ce antrenorul Petrolului și-a terminat cariera. El i-a cerut părerea lui Mircea Lucescu atunci când a acceptat să vină în România și discuta destul de des cu acesta, pe parcurssul mandelor anterioare de la Petrolul.

Nu a mai apucat să discute cu el, după ultima revenire la Ploiești, deoarece atunci au început gravele probleme de sănătate ale lui Mircea Lucescu, care i-au cauzat moartea.

- Publicitate -

Federația Română de Fotbal a anunțat organizarea unui moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu înaintea partidelor din următoarea etapă, în Superliga, Liga 2 și Liga 3, dar și în competițiile feminine de senioare.

Petrolul joacă în Duminica Paștelui

Petrolul va juca următorul meci duminică, 12 aprilie, de la ora 18.30, pe terenul Unirii Slobozia. Apoi, va fi meciul de acasă, cu Hermannstadt, programat la 19 aprilie, de la ora 18.15.

După trei etape din play-out, Petrolul ocupă locul 14 (de baraj) în clasamentul Superligii, având 19 puncte, la fel cu Unirea Slobozia, adversara din Duminica Paștelui, care are însă un golaveraj mai bun.

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -