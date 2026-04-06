Mircea Lucescu, ținut în viață de aparate

Medicii de la Spitalul Universitar din Capitală au făcut declarații de ultimă oră, referitoare la starea de sănătate a lui Mircea Lucescu, după ce acesta a suferit vineri un infarct miocardic acut.

Starea de sănătate a fostului selecționer, în vârstă de 80 de ani, s-a agravat peste noapte, fiind mutat în secția de Terapie Intensivă. Acesta este în comă, spun medicii și este ținut în viață de aparate.

Fiul său, Răzvan Lucescu, antrenorul echipei de fotbal PAOK Salonic, a venit și el la spital, pentru a-și vizita tatăl, imediat după meciul de aseară cu Panathinaikos, încheiat cu scorul de 0-0. Pentru a ajunge cât mai repede în țară, a fost escortat de Poliție până la aeroport, de unde a zburat cu un avion privat, potrivit Libertatea.

La ieșirea din spital, Răzvan Lucescu a declarat că ,,este o situație grea, iar cei de la spital vor da comunicate atunci când este nevoie, când simt că este momentul”.

Mircea Lucescu a fost internat în data de 29 martie, după ce a leșinat în timpul antrenamentului naționalei României. Ajuns la spital, i-a fost montat un stent, iar medicii se pregăteau să îl externeze vineri, când a suferit un nou infarct miocardic acut.