Mehmet Topal revine la Petrolul într-un moment critic. ”Aș fi suferit toată viața”

Revenirea lui Mehmet Topal pe banca tehnică a FC Petrolul Ploiești vine într-un moment decisiv pentru echipa ploieșteană, iar partida cu FK Csikszereda este considerată una în care „doar victoria contează”.

Meciul este programat să înceapă astăzi, la ora 17:30 și reprezintă o confruntare extrem de importantă în lupta pentru menținerea în primul eșalon.

Mesajul lui Topal la revenirea pe banca Petrolului

„Sunt niște oameni, aici, pe care nu pot să-i refuz. Am mulți prieteni la Ploiești și o conexiune deosebită cu suporterii Petrolului, așa încât nu a contat ce aveam de făcut în Turcia, am lăsat totul la o parte și m-am întors să ajut echipa. Dacă mi s-ar fi cerut sprijinul și nu aș fi venit, atunci, dacă s-ar fi întâmplat ceva rău cu Petrolul, sufeream toată viața! Suntem într-o situație grea, dar știu valoarea jucătorilor, le cunosc caracterul, și, împreună, avem puterea să reușim. Sunt sigur de asta!”, a spus Mehmet Topal la prima conferință de presă după revenirea la Ploiești, potrivit fcpetrolul.ro.

Antrenorul a declarat că Petrolul are nevoie de cel puțin patru victorii în meciurile care au mai rămas de disputat pentru a spera la evitarea barajului, însă asta depinde și de rezultele adversarilor.

”Sperăm să nu ajungem la baraj și, pentru asta, o să ne luptăm cu toate puterile ca să rezolvăm lucrurile cât mai devreme. Meciul cu Csikszereda va fi unul foarte greu și, încă de la începutul săptămânii, am vorbit în permanență cu jucătorii despre cât este de importantă această confruntare, mai ales în situația în care suntem. Dar, jucăm acasă și, neapărat, avem nevoie de sprijinul suporterilor noștri. Sperăm să meargă totul bine și vrem să ne mulțumim fanii cu cele trei puncte” a precizat Topal.

Acces gratuit pentru femei și copii

Clubul anunță că accesul femeilor și al copiilor cu vârsta de sub 10 ani va fi gratuit la Tribuna 2 și la cele două peluze ale stadionului “Ilie Oană”.

În acest sens se vor elibera bilete cu valoare 0 la porțile de acces ale stadionului către zonele desemnate: strada Mihai Bravu – pentru Tribuna 2 și Peluza „Latină”; strada Alexandru Vlahuță – Peluza „Ilie Oană”.