„Pauza de Șah” la Shopping City Ploiești: 105 participanți, 4 turnee și două parcursuri perfecte

Centrul comercial Shopping City Ploiești a găzduit o nouă ediție a festivalului „Pauza de Șah”, competiție dedicată iubitorilor sportului minții, organizată în parteneriat cu Asociația Județeană de Șah Prahova și Pleiada de Șah. Evenimentul a reunit 105 participanți, împărțiți în patru categorii, confirmând interesul tot mai mare pentru șah în rândul copiilor și tinerilor.

- Publicitate -

Turneul A, destinat jucătorilor legitimați de gimnaziu și liceu, a adunat la start 29 de sportivi. Competiția a fost câștigată de Maestrul FIDE Teodor Nedelcu, care a obținut punctaj maxim – 6 victorii din 6 partide. Pe următoarele locuri s-au clasat Moroiță Vlad și Voicu Ștefan, ambii cu câte 4,5 puncte.

Turneul B, rezervat elevilor legitimați din ciclul primar și grădiniță (18 participanți), a fost câștigat de Drăgoi Aron Mathias, legitimat la CS Universitar de Șah București, cu 5 puncte. Pe locul secund s-a clasat Frățilă Teodor, de la CS Ariceștii Rahtivani, tot cu 5 puncte, iar podiumul a fost completat de Boștină Vladimir, reprezentant al CSM Ploiești, cu 4,5 puncte.

- Publicitate -

În Turneul C, destinat elevilor nelegitimați de gimnaziu și liceu (12 participanți), s-a impus Cazan Radu Daniel, cu 5,5 puncte. Pe podium au mai urcat Florea Teodor Andrei și Tiseanu Dumitru, ambii cu câte 4 puncte.

Cel mai numeros a fost Turneul D, dedicat jucătorilor nelegitimați din ciclul primar și grădiniță, unde au participat 46 de sportivi. După 6 runde disputate, Bușe Nectarie a obținut un parcurs perfect, cu 6 victorii din 6 partide. Clasamentul a fost completat de Matei Cristian și Catargiu Vladimir Ioan, fiecare cu câte 5 puncte.

Competiția s-a desfășurat în sistem șah rapid, 6 runde, cu un ritm de joc de 10 minute plus 5 secunde increment la fiecare mutare. Turneele A și B au fost trimise spre omologare la Federația Română de Șah și FIDE.

- Publicitate -

Directorul de turneu, Constantin Țurlea, a declarat că evenimentul se află la al doilea sezon și că „Pauza de Șah” îmbină perfect utilul cu plăcutul. Shopping City Ploiești s-a dovedit din nou o gazdă primitoare, unde sportivii se întrec în idei bine gândite la tabla de șah, iar apoi se bucură de premiile constând în vouchere, explorând diversitatea magazinelor din cadrul centrului comercial.

Prin astfel de inițiative, șahul prahovean continuă să demonstreze că performanța, educația și spiritul de competiție pot fi promovate într-un cadru modern și atractiv pentru tânăra generație.