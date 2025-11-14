Prahova câștigă în fața Bistriței la handbal feminin

Sala Sporturilor Olimpia din Ploiești a găzduit joi, 13 noiembrie 2025, una dintre cele mai spectaculoase partide ale Seriei B din Divizia A, handbal feminin. CS Județean Prahova a câștigat cu 45–38 (28–16) în fața formației CNOPJ Bistrița, într-un meci dominat clar în prima repriză, dar complicat de seria greșelilor din final.

Partida a avut ritmul unui du-te-vino continuu. Prahova a pornit excelent, cu un joc ofensiv extrem de eficient, 28 de goluri marcate în primele 30 de minute, faze construite rapid și contraatacuri purtate cu maturitate. În schimb, repriza a doua s-a jucat din ce în ce mai abrupt pentru gazde, diferența coborând considerabil pe fondul schimbărilor masive și al erorilor repetate.

Echipa pregătită de Cristian Roșu a adunat un total impresionant de 45 de reușite. Printre cele mai eficiente jucătoare s-au remarcat: Alexandra Coman, cu un recital de goluri și un joc constant pe parcursul ambelor reprize, principala marcatoare cu un număr de 16 reușite.

A fost urmată în topul marcatoarelor de Diana Andriță cu 6 goluri și Emilia Zamfir cu 4 puncte marcate. Poarta a fost „închisă” de Voicila Bianca. Aceasta a avut intervenții solide în prima repriză, contribuind decisiv la avantajul de 12 goluri cu care Prahova a intrat la vestiare.

Deși au fost conduse categoric în prima parte, jucătoarele de la CNOPJ Bistrița au oferit o repriză secundă excelentă, marcând nu mai puțin de 22 de goluri. Cele mai bune momente le-au aparținut jucătoarelor, Roman Aryanna Maria, cu 10 reușite, Maria Lăpădat cu 9 goluri și Ariana Raicu cu 5 puncte marcate pentru echipa oaspete.

La finalul partidei, antrenorul CS Județean Prahova, Cristian Roșu, a făcut o scurtă declarație în exclusivitate pentru Observatorul Prahovean:

„Vreau în primul rând să felicit fetele pentru rezultat și pentru modul în care au luptat până la final. Pe finalul meciului am făcut multe schimbări pentru a da minute tuturor jucătoarelor și pentru a încerca diverse formule de joc. Totuși, am comis și foarte multe greșeli, iar astfel de greșeli ne pot costa scump în fața unei echipe experimentate. Urmează o perioadă de pauză în care vom încerca să punem la punct aceste lipsuri și să creștem nivelul de concentrare și consistență în joc.”

Mădălina Iordache una dintre jucătoarele cu ștate vechi, ne-a declarat: „A fost un meci greu, dar am jucat cu încredere și determinare. Ne bucurăm pentru victorie și pentru modul în care am luptat ca echipă până la final”.

O victorie importantă, dar cu teme pentru acasă

CS Județean Prahova rămâne o echipă cu potențial enorm, cu atac de top și cu jucătoare capabile să schimbe cursul unui meci în câteva minute. Rezultatul cu CNOPJ Bistrița întărește moralul echipei înaintea pauzei competiționale, însă claritatea mesajului lui Cristian Roșu arată că urmează zile de analiză serioasă și ajustări tehnice.

Victoria cu 45–38 rămâne una dintre cele mai spectaculoase din actualul sezon al Seriei B, însă felul în care s-a închis partida obligă la mai multă atenție în etapele viitoare.

Arbitrii partidei: Claudiu Ioan Ghesoiu și Ionuț Lucian