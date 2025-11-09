alPHa Prahova, victorie clară în fața ACS HC Herghita

Echipa feminină de handbal alPHa Prahova a reușit o nouă victorie în Divizia A, Seria B, impunându-se cu 32–25 în fața formației ACS HC Harghita, într-un meci disputat duminică, 9 noiembrie 2025, la Sala Sporturilor „Olimpia” din Ploiești.

- Publicitate -

Partida a fost una intensă, cu ritm ridicat și faze spectaculoase, în care echipa ploieșteană a condus aproape în permanență tabela (13–12 la pauză, 19–13 în repriza secundă).

Printre remarcatele meciului s-au numărat Andreea Coman și Zamfirescu Mădălina fiecare cu câte șase reușite, Andrița Diana, cu șapte goluri marcate. În poartă, Voicilă și Rădoiu au oferit siguranță și calm, iar întreaga echipă a arătat o defensivă solidă, reușind să blocheze atacurile rapide ale oaspetelor.

- Publicitate -

De partea cealaltă, pentru ACS HC Harghita, cele mai eficiente jucătoare au fost Noemi Katona și Sara Simon, cu câte șase goluri fiecare, însă formația din Miercurea Ciuc nu a reușit să țină pasul cu ritmul impus de gazde în repriza secundă.

La finalul meciului, atmosfera a fost una electrizantă, fetele de la alPHa Prahova fiind aplaudate în picioare de cei aproximativ 100 de spectatori prezenți în tribune.

„Suntem extrem de fericite pentru această victorie! A fost un meci intens, cu multe momente de luptă și concentrare, dar am demonstrat încă o dată că suntem o echipă unită și ambițioasă. Ne-am dorit foarte mult victoria și cred că s-a văzut în atitudinea noastră din teren. Publicul a fost extraordinar iar energia lor ne-a ajutat enorm, mai ales în momentele cheie. Fiecare jucătoare a contribuit la acest rezultat, iar asta ne dă încredere pentru meciurile care urmează. Ne bucurăm de victorie, dar rămânem concentrate pe obiectivul nostru, să creștem de la meci la meci și să fim tot mai puternice ca echipă”, ne-a declarant in exclusivitate pentru Observatorul Prahovean, Mădălina Zamfirescu.

- Publicitate -

Victoria confirmă progresul echipei ploieștene și aduce un moral excelent înaintea următoarelor confruntări din campionat, unde CS Județean Prahova va încerca să atace promovarea în Liga Florilor.

Arbitri: George Andrei Dudau și Robert Manuel Dudau ambii din Brașov

Observator: Romeo Ștefan