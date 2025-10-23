Medalie de Aur la Șah pentru Alexandru Popescu

În perioada 17 – 19 octombrie stațiunea Amara a fost gazda desfășurării Finalelor Campionatelor Naționale de Juniori și tineret la probele de șah rapid și blitz.

- Publicitate -

Alexandru Popescu elev în clasa a X -a D matematică-Informatică la Colegiul Național Ioan Luca Caragiale din Ploiești a obținut medalia de aur la șah rapid categoria Băieți 16 ani obținând 6 puncte din cele 7 runde disputate.

Într-o grupă unde au participat 26 de sportivi de perfornță, rezultatul lui Alexandru este unul deosebit de valoros atât pentru sportul de perfornță prahovean cât și pentru comunitatea prahoveană unde odată cu implicarea decisivă a partenerilor Supermarket La Cocoș, Grupul Observatorul Prahovean și Prahova Business, sportul minții a luat amploare iar rezultate nu au întârziat să apară.

- Publicitate -

”Drumul spre această performanță deosebită a fost plin de pregătire intensă și evident de testare la cele două concursuri puternice de șah, Ploieștiul Mută Inteligent desfășurate la Primăria Muncipiului Ploiești care au ca scop drumul spre înalta perfornță a Șahului Prahovean. Pentru Alex urmează o nouă etapă de testare la concursul de Șah Clasic Ploieștiul Mută Inteligent ce se va desfășura în perioada 21-23 noiembrie, gazda fiind Primăria Muncipiului Ploiești care susține perfornța” a declarat Constantin Țurlea Președintele Asociației Județene De Șah Prahova.