CSU Ploiești, încă trei medalii la Finalele Naționale de Juniori și Tineret

Emoții, concentrare și bucuria victoriei – acestea au fost ingredientele succesului șahiștilor de la Clubul Sportiv Universitar Ploiești, care au adăugat încă trei medalii la palmaresul deja impresionant de la Finalele Campionatelor Naționale pe echipe de juniori și tineret.

La proba de șah clasic, tinerele sportive au demonstrat calm și inteligență în fața unor adversari redutabili. Ema Obadă a reușit o evoluție spectaculoasă, răsplătită cu medalia de argint pe masa 1. Alături de ea, Mihaela-Ioana Trifoi a adus echipei o medalie de bronz, confirmând nivelul ridicat al pregătirii lotului ploieștean.

Dar emoțiile nu s-au oprit aici. La proba de șah rapid, unde fiecare secundă contează, echipa CSU Ploiești a demonstrat unitate și spirit de luptă, reușind să urce din nou pe podium cu o medalie de bronz.

Cu aceste trei distincții, la care se adaugă și medalia de aur obținută la proba de șah blitz, CSU Ploiești încheie finalele cu un bilanț de patru medalii – un rezultat care vorbește de la sine despre munca jucătorilor, devotamentul antrenorilor și sprijinul constant și decisiv oferit de partenerii locali: Supermarket La Cocoș, Grupul Observatorul Prahovean și Prahova Business.

Dezvăluirile procurorului general despre războiul hibrid dus de Rusia în România

Alex Florența, procurorul general al României a prezentat concluziile anchetei despre războiul hibrid dus de Rusia în România.Principalele declarații ale procurorului general, citat de...
Iar povestea nu se încheie aici. Pentru șahul prahovean urmează o nouă etapă: Divizia A, competiția ce deschide drumul spre Superliga României, unde CSU Ploiești își propune să scrie un nou capitol de succes.

- Publicitate -

- Publicitate -

