O ploieșteancă a sărit cu parașuta de pe Burj Khalifa

Cornelia Mihai (39 de ani), din Ploiești, s-a numărat printre cei 31 de sportivi din 15 țări care au efectuat cu succes 437 de salturi de la etajul 139 al emblematicei Burj Khalifa din Dubai (Emiratele Arabe Unite), cea mai înaltă clădire din lume (828 de metri).

Evenimentul, EXIT139, a fost un spectacol de BASE Jumping, adică sărituri de la înălțime cu parașuta.

Potrivit libertatea.ro, ploieșteanca a postat, pe Instagram, o imagine cu săritura ei. Ea a scris „Perfect speed, my son, is being there” („Viteza perfectă, fiul meu, este acolo”), un citat din romanul Pescăruşul Jonathan Livingston, al lui Richard Bach.

Cornelia Mihai era triplă campioană mondială la Canopy Piloting (pilotaj acrobatic cu paraşuta), considerat a fi cea mai periculoasă specialitate de paraşutism.

Deține două recorduri mondiale la viteză şi distanţă şi, totodată, a fost prima femeie din lume multiplu medaliată la un Campionat Mondial de „pilotaj cu paraşuta”.

”Cred că am fost prima fată din România care a sărit de la 4.000 de metri, cu un aparat de fotografiat montat pe cască. Activitatea se desfășura în weekend, iar în timpul săptămânii mergeam la cursuri la Universitate. Nu câștigam mulți bani, dar nici nu-mi doream: săream cu parașuta, zburam, începeam să-mi trăiesc visul. Aflasem că, în afară, parașutismul era mult mai dezvoltat, dar nu m-am gândit niciodată să plec de la Ploiești, unde mi se dăduse o șansă de a zbura și a sări, unică pentru nivelul țării noastre” declara Cornelia într-un interviu acordat în urmă cu câțiva ani revistei Avantaje.